Vent’anni di botte e offese a moglie e figlie. Chiesti tre anni e 8 mesi per il padre padrone

Per oltre vent’anni avrebbe sottoposto le figliolette, oggi maggiorenni a vessazioni di ogni tipo, picchiandole quotidianamente. Non solo: avrebbe usato violenza anche contro la moglie tanto che spesso le sorelline, nel tentativo di difendere la mamma, sarebbero state a loro volta picchiate. Ieri la pubblica accusa – nell’ambito del processo con rito abbreviato - ha chiesto per l’uomo, un marocchino di 59 anni residente a Lama Mocogno, una condanna a tre anni e otto mesi di carcere.

La denuncia nei confronti di quello che viene descritto a tutti gli effetti come ‘padre padrone’ è scattata ad ottobre dello scorso anno quando le figlie, che oggi hanno 20 e 26 anni, dopo l’ennesima aggressione hanno raccontato in lacrime ai carabinieri intervenuti quanto erano da tempo costrette a subire. All’uomo vengono infatti contestati maltrattamenti alla moglie – oggi costretta in carrozzina a causa di una patologia – e alle figlie a partire dal 2000. Secondo quanto ricostruito dagli uomini dell’arma le giovani avrebbero vissuto sin dalla tenera età in un clima di sopraffazione e violenza domestica tanto che la violenza, per loro, era diventata ‘normale’, una condizione di vita a cui dovevano sottostare temendo per la propria incolumità.

"Se esci da questa casa, ovunque ti trovi io ti raggiungo e ti ammazzo" - avrebbe giurato l’imputato alla maggiore delle figlie dopo aver scoperto che la ragazzina si era invaghita di un coetaneo. L’uomo, tornando a casa spesso ubriaco, le avrebbe percosse anche con l’uso di cinghie quotidianamente e – una volta emerso l’orrore tra le mura domestiche – è stato sottoposto alla misura dell’allontanamento con braccialetto elettronico.

"Le mie assistite almeno ad ottobre 2024, quando il loro padre è stato arrestato, hanno subito violenza" – afferma l’avvocato di parte civile, Deborah De Cicco. L’avvocato della difesa Cottafava ha chiesto la revoca della misura per il proprio assistito ma il pm, dottoressa Graziano e l’avvocato di parte civile, Deborah De Cicco si sono opposte. L’udienza è stata aggiornata al 18 settembre per repliche.

Valentina Reggiani