"Ventenne in fuga dal branco ha tentato di entrarmi in casa"

VIGNOLA

"Le risse le sentiamo e bene tutte le notti, ma quando entrano direttamente in casa tua è diverso. Sicuramente non ci sentiamo tranquilli a casa nostra". E’ lo sfogo di un residente di via Zenzano, a Vignola: l’uomo, venerdì sera, intorno alle 22 si è visto piombare in casa un ragazzo di origine straniera terrorizzato, pare, da una banda di connazionali da cui diceva di essere seguito. "Aveva circa 20 anni – racconta l’uomo – è entrato nel cortile del palazzo dopo aver scavalcando la recinzione. Voleva entrare in casa a tutti i costi: chiedeva aiuto perché, a suo dire, una banda di persone lo stava inseguendo con l’intenzione di ammazzarlo. Lo spavento è stato tanto, soprattutto per mia moglie che se lo è trovato di fronte. Ho chiamato i carabinieri ma, arrivando da Sassuolo, ci hanno messo un po’. Il ragazzo, nel frattempo, si è seduto sui gradini di casa e non è uscito finché finalmente non è arrivata la pattuglia che lo ha portato via" L’uomo spiega come il ragazzo risultasse alterato.

"Non so se fosse sotto effetto di stupefacenti, ma era molto agitato e abbiamo provato a calmarlo - sottolinea il residente – Ce lo siamo trovati praticamente in casa: aveva molta paura. Sicuramente c’era stato un inseguimento, perchè abbiamo sentito che passavano auto e sgommavano: lo stavano cercando. Non è raro che si ubriachino nel parcheggio qua accanto: sicuramente era accaduto qualcosa. Era senza fissa dimora o, almeno – spiega – è quanto ha raccontato ai carabinieri. Insomma un gran venerdì sera – tuona l’uomo - siamo proprio arrivati ad essere in ostaggio a casa nostra di queste persone: complimenti alle amministrazioni, siamo allo sbando e non ci sentiamo tranquilli neppure in casa nostra". L’uomo fa presente infine come ogni notte, nel quartiere, si verifichino risse. "Tutte le notti o litigano, o rompono bottiglie, o gridano: la situazione è complicata e sicuramente. E’ ancora più difficile conviverci, però, quando scavalcano la recinzione e te li trovi in casa. Stavolta è andata bene: era un ragazzo spaventato ma non è detto che la prossima volta vada allo stesso modo". Ad intervenire sull’accaduto è il consigliere comunale e regionale Simone Pelloni, che commenta: "La situazione sicurezza non sembra proprio essere nelle priorità di questa Giunta, che anche durante l’ultimo consiglio, in sede di approvazione di bilancio consuntivo, ha scelto di mettere più vigili a fare multe per infrazioni stradali, anziché concentrarsi sulla sorveglianza del territorio".

Valentina Reggiani