Venti centimetri di neve in vetta

Appennino modenese ieri mattina si è svegliato sotto una coltre di neve fresca in quota, con livelli da pochi centimetri a quota 1.000 metri sino a 20 cm sulle vette. Le piogge al di sotto dei mille metri hanno superato i 66 mm in due giorni. Una situazione ben diversa da quella d’inizio marzo di un anno fa, quando la neve fresca superò il mezzo metro in quota e scese abbondante sino a Pavullo nel Frignano. A fare la differenza sono le temperature, ieri scese a meno 4,8 gradi solo sulla vetta del Cimone, restando sopra lo zero in gran parte della montagna, facendo sciogliere neve anche sulle piste basse.