Venti chili di droga, maxi sequestro

La direzione investigativa antimafia, nell’ambito delle note relazioni semestrali, sottolineava già lo scorso anno come le organizzazioni criminali straniere in Emilia Romagna continuassero a presentarsi interessate prevalentemente al traffico di stupefacenti, tentando di occupare spazi sempre maggiori rispetto alle altre compagini italiane.

Nella nostra provincia, infatti, era stata riscontrata la presenza di un’organizzazione criminale albanese dedita proprio al traffico di droga e che si avvaleva di contatti diretti con gli esponenti della criminalità calabrese attivi in Sud America. Nella nostra Regione, così come nella nostra provincia dunque le associazioni criminali albanesi sono quelle che, più di altre, hanno saputo radicarsi nel territorio divenendo via via simili, nella loro organizzazione, alle ‘ndrine calabresi. La brillante operazione della squadra mobile di Modena lo dimostra: mercoledì scorso, infatti, gli agenti hanno arrestato a San Cesario sul Panaro tre giovani albanesi, di cui due fratelli trovati in possesso di quasi venti chili di cocaina purissima. Non parliamo di ‘semplici’ pusher ma di narcotrafficanti di una certa caratura criminale. Pare che i sospetti sul gruppo di albanesi fossero sorti già qualche tempo fa, probabilmente a seguito di movimenti sospetti a San Cesario, appunto. Mercoledì sera, quindi, i poliziotti hanno notato nei paraggi di un appartamento dove già era emerso uno strano via vai, un’auto di grossa cilindrata attorno alla quale si aggiravano alcune persone con fare sospetto, intente a scambiarsi delle borse. Dopo l’attività di osservazione i poliziotti sono entrati in azione e hanno seguito la vettura, per poi fermarla tra Via Circonvallazione e Via Falcone-Borsellino. Alla guida della stessa c’era un 32enne albanese che nascondeva, nel vano ricavato sotto al bracciolo centrale, ben 3 kg di cocaina suddivisi in tre panetti da un chilo ciascuno. A quel punto i poliziotti hanno fatto irruzione nell’abitazione al centro appunto di segnalazioni sospette dove, all’interno, c’erano in quel momento altri due albanesi fratelli di 28 e 35 anni.

A seguito di una perquisizione, nella cantina dell’appartamento gli agenti hanno infine trovato altri 16 chili di cocaina, tutti suddivisi in panetti da 1 chilo ciascuno, collocati in alcune borse oltre a materiale per la pesatura e 29mila euro in contanti, provento dell’attività di spaccio. La droga, una volta piazzata sul mercato avrebbe permesso agli spacciatori di ricavare centinaia di migliaia d’euro. I tre sono stati quindi condotti in carcere. Il gip ha convalidato l’arresto dei giovani albanesi e disposto nei loro confronti la misura cautelare in carcere, a fronte dell’ingente carico di droga sequestrata agli indagati. La squadra mobile nei giorni scorsi ha arrestato a Modena anche un 42enne italiano, trovato in possesso di ben sette chili di hashish e cento grammi di cocaina. Operazioni che mettono in luce come, sul nostro territorio, si registri un costante aumento di richiesta di sostanza stupefacente - e conseguentemente di offerta - soprattutto da parte delle giovani generazioni.

Valentina Reggiani