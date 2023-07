Venti chilometri in sella tra i boschi Ecco il nuovo circuito per e-bike

E’ stato inaugurato nei giorni scorsi un nuovo circuito appenninico per mountain-bike ed E-bike, a cura dell’associazione ’Sentiero delle Cascate’ di S.Annapelago, che sta già riscuotendo grande successo anche per la concomitante affollata riapertura del vicino rifugio Poggio Scorzatello.

"Si tratta – dicono gli ideatori – di un percorso di 19,7 chilometri, sviluppato sulle strade vicinali, interpoderali, comunali e piste boschive della Foresta di S.Annapelago all’interno del Parco del Frignano.

Ha caratteristiche di media difficoltà, con un dislivello di 700 metri.

C’è possibilità di approvvigionamento di acqua alla Fonte del Fontanone a metà percorso.

I luoghi attraversati sono i Piani dell’Acqua Chiara, Poggio Scorzatello, Passo del Saltello, Passo della Bassarella, Lago delle Crocette e Valle delle Fontanacce". "Attendiamo tutti gli appassionati delle due ruote e della montagna, per offrire loro divertimento e scorci mozzafiato" dice il presidente Fabrizio Bernardi. E aggiunge: "Oltre al circuito, l’associazione ’Sentiero delle Cascate’ propone anche il percorso trekking omonimo e il nuovo sentiero Cime di Romecchio. Le nuove mappe aggiornate sono già in distribuzione gratuita presso gli uffici turistici della zona".

Tra i sostenitori dell’iniziativa, Stefano Marchetti fa notare che "il circuito passa accanto al rifugio Poggio Scorzatello da poco riaperto, ed anche vicino a ben quattro Bed & Breakfast, divenendo quindi un percorso di primaria importanza per chi ama la natura del nostro Appennino. Presso il rifugio poi si sta pensando ad un punto fisso per riparazioni bike e ricarica E-bike".

Intanto gli organizzatori si godono positive recensioni da parte dei primi utilizzatori "molto più numerosi di ogni più lusinghiera aspettativa" non solo nei week-end ma anche nei feriali.

Il nuovo circuito per mountain-bike ed E-bike (sempre più numerose in Appennino) si sviluppa vicino ma non contiguo all’ormai noto Sentiero delle Cascate di S.Annapelago, una delle mete escursionistiche più gettonate dell’Appennino, che offre un suggestivo sentiero di trekking turistico ad anello di circa 12 chilometri che si sviluppa lungo il Rio Valdarno e il Fosso del Terzino.

Il percorso, prevalentemente all’ombra, è fiancheggiato da boschi di faggio e di abeti ed il tempo di percorrenza va dalle 4 alle 5 ore per visitare tutte le suggestive cascate della Cascadora, dei Rioo, del Terzino, della Bandita, del Pisano e di Sassorso, lungo il Rio Valdarno e il Fosso del Terzino.

Per conoscerle meglio vi è anche una visita virtuale on-line tramite il sito https:sentierodellecascate.it, ricco di immagini e contenuti di questo percorso che ha raggiunto una stima di 10mila visitatori annui.

Un riconoscimento è giunto anche durante il recente Giro ciclistico d’Italia, con un bel filmato inserito nella cronaca della tappa che attraversava il vicino Passo Radici.

g.p.