Venti nuovi ispettori per la questura

Nuovo personale per la questura di Modena: venti nuovi ispettori sono stati assegnati, infatti, alla città da parte del dipartimento di Pubblica sicurezza del Viminale, alcuni per avvicendare colleghi trasferiti e altri per potenziare l’organico, tenendo conto anche dei vari collocamenti. In merito ai nuovi arrivati, si tratta di 18 neo viceispettori, vincitori di concorso interno, che hanno appena concluso il 18esimo corso di formazione per Ispettori alla scuola Polgai di Brescia, il Caps di Cesena e le scuole della Polizia di Stato di Alessandria, Peschiera e Vibo Valentia, alcuni già in servizio in uffici della provincia con diversa qualifica, dove hanno potuto maturare professionalità e competenze. Tra il personale neoassegnato, già accolto dal questore di recente nomina Donatella Dosi, "molti vantano una formazione scolastica di livello universitario", segnalano dalla questura di Modena. L’arrivo dei nuovi ispettori consentirà di rafforzare le articolazioni interne della questura e dei commissariati, compresa la divisione Anticrimine e l’ufficio Immigrazione, particolarmente impegnati in questo periodo sui temi della violenza giovanile e di genere, così come sull’immigrazione irregolare.