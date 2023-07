Vento e grandine, il colpo di coda del maltempo

Nulla a che vedere con le ’palline da tennis’ che grandinavano dal cielo lo scorso sabato. Ma la paura, quando il cielo si fa nero, continua a farsi sentire. Dopo soltanto pochi giorni dai disastri seminati dal maltempo, anche ieri mattina un meteo "pazzo" – seppur decisamente più contenuto – si è nuovamente riversato sul territorio. Continue e fortissime raffiche di vento hanno, infatti, colpito Montese con una violenza tale da spezzare rami e far cadere piante sulle carreggiate di alcune strade, come in Via Nuvolaia, dove una pianta è finita anche contro il tetto di un’abitazione danneggiandolo. Non sono mancati poi vasi di fiori ribaltati, rotti e strade ricoperte di foglie: il vento ha persino danneggiato il dehors e la pergola della Caffetteria Vecchia Piazza.

Ma non è finita qui. Danni e piante sradicate anche all’Azienda Agricola La Corte dei Vignô, che si occupa della vendita e degustazione di prodotti tipici, in Via Rossa a Maserno di Montese.

È stato un risveglio "ventoso" anche per Pavullo, con forti raffiche di vento all’alba. A Gaiato un piccolo albero è caduto, bloccando temporaneamente il passaggio delle auto: rami in strada sono stati segnalati sulla tratta Pavullo-Lama Mocogno. E poi grandine a Carpi, così come a San Felice sul Panaro e diverse altre zone ancora, con forte raffiche di vento anche a Finale Emilia: l’incognita maltempo continua a non far dormire sonni tranquilli.

Come annunciato però, la Giunta regionale stanzia tre milioni di euro per cittadini e attività economiche danneggiati dal maltempo che sabato scorso ha colpito diverse aree dell’Emilia-Romagna. "Dopo lo stato di emergenza regionale – spiegano il presidente Stefano Bonaccini e l’assessore regionale al Bilancio, Paolo Calvano, al termine della seduta di Giunta riunitasi a fine mattinata – chiederemo lo stato di emergenza nazionale, inviando la documentazione al Governo entro il fine settimana".

Tuona anche il sindaco di Mirandola, che chiede l’attivazione dello stato di emergenza nazionale.

Dopo il sopralluogo di lunedì nel Ravennate, oggi il presidente Bonaccini e la vicepresidente con delega alla Protezione civile, Irene Priolo, saranno nel Bolognese, nel Ferrarese e nel Modenese per fare il punto della situazione amministratori e comunità locali.

La terza tappa del lungo percorso prevede la visita a Finale Emilia, dove in Municipio, Bonaccini e Priolo vedranno anche il sindaco di San Felice sul Panaro e la vicesindaca di Mirandola, per poi visitare la sede del Giudice di Pace.