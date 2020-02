PALAGANO E LAMA Ha fatto danni in diversi comuni il vento forte che nel pomeriggio di ieri ha colpito divere zone dell’Appennino. Alberi caduti, utenze ko e problemi ai tetti delle case sono le principali conseguenze di un evento atmosferico che si è presentato particolarmente potente. Tra i comuni più colpiti dal forte vento, Lama Mocogno e Palagano, ma anche Pavullo. Proprio ai residenti di Palagano, il sindaco Fabio Braglia si è rivolto via social lanciando l’allarme in merito a quanto stava avvenendo nel tardo pomeriggio di ieri. «Causa questo vento fortissimo – le parole...

PALAGANO E LAMA

Ha fatto danni in diversi comuni il vento forte che nel pomeriggio di ieri ha colpito divere zone dell’Appennino. Alberi caduti, utenze ko e problemi ai tetti delle case sono le principali conseguenze di un evento atmosferico che si è presentato particolarmente potente. Tra i comuni più colpiti dal forte vento, Lama Mocogno e Palagano, ma anche Pavullo. Proprio ai residenti di Palagano, il sindaco Fabio Braglia si è rivolto via social lanciando l’allarme in merito a quanto stava avvenendo nel tardo pomeriggio di ieri. «Causa questo vento fortissimo – le parole del primo cittadino di Palagano – abbiamo diverse situazioni di emergenza a cui stiamo facendo fronte a seguito delle numerose segnalazioni tra alberi e tronchi spezzati lungo le strade, cassonetti ribaltati etc... Abbiamo settanta utenze senza luce causa un abete di trenta metri che ha tranciato completamente una linea che Enel sta riparando e ci avvisa di poter ridare corrente entro due ore. Fate attenzione negli spostamenti. Se potete aspettate che cali il vento per muovervi». Successivamente sempre Braglia ha aggiunto: «Strade e stradelli sono stati liberati dalle piante. Enel ha ridato tensione. Rimangono alcune situazioni di bassa tensione in alcuni punti che stanno provvedendo a sistemare. Il vento sul crinale pare che stia calando. Se avete altre segnalazioni fatecele avere».

Il vento forte ha comportato diversi interventi dei vigili del fuoco, peraltro già impegnati per lo stesso motivo anche nella giornata precedente, ovvero quella di domenica scorsa. Situazione preoccupante a Lama Mocogno, dove sono state scoperchiate in tutto tre abitazioni: due in centro storico, fra via Giardini e via Cimone (che è stata chiusa al traffico), mentre la terza si trova in via Cadinaldo, nella frazione di Montecenere. Qui le raffiche hanno sollevato la copertura dell’abitazione. Per quel che riguarda i due edifici danneggiati in centro storico, invece, non sono state evacuate le persone, in una casa è stata danneggiata la parte del soffitto (che non era abitata), nella seconda, in via Giardini, costruzione recente, il vento l’ha scoperchiata parzialmente (oltre a danneggiare il pacchetto di coibentazione). Quest’ultima abitazione è stata dichiarata inagibile, ma è utilizzata da una famiglia di Modena, che viene in Appennino nel weekend.

A Gianello di Pavullo, infine, un albero è caduto sulla linea elettrica a bassa tensione e ha provocato un incendio che è stato subito domato dai vigili del fuoco, strada momentaneamente chiusa. Fino a tarda serata sia nelle zona di Lama Mocogno che di Palagano si sono ripetute folate di vento particolarmente forti al punto da destare altro allarme nei primi cittadini che stavano monitorando la situazione. Maggiori aggiornamenti in merito si avranno soltanto nella giornata di oggi, quando bisognerà prestare attenzione per la possibilità che si ripeta un evento atmosferico del genere.

w.b.