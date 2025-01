Vento forte, quaranta gli interventi dei vigili del fuoco

Modena, 28 gennaio 2025 – Quaranta gli interventi dei vigili del fuoco in provincia per danni e disagi provocati dal maltempo e nello specifico a causa delle raffiche di vento. In città alcune auto parcheggiate hanno subito gravi danni a causa della caduta di rami e proprio per sistemare le piante pericolanti i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in più parti della provincia modenese ed in particolare a Pavullo, Sassuolo, Vignola e Castelnuovo. La Provincia di Modena in una nota dà intanto conto della chiusura di un tratto di strada provinciale, la 569, tra la frazione di Cà di Sola e via Belvedere, nel comune di Castelvetro a causa di alberature pericolanti a bordo strada piegate sempre dall’azione del vento. Chiuso anche un tratto di nuova Pedemontana tra via Lugazzo e Vignola in Comune di Spilamberto, dove si è verificata la cauta di alberi in strada, provocando l’interruzione della circolazione. Per entrambe le situazioni, che non hanno provocato danni a cose o persone, i tecnici della Provincia di Modena sono al lavoro per rimuovere le alberature e ripristinare le condizioni di sicurezza.