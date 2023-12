Ventotto borse di studio agli studenti più meritevoli

Ventotto borse di studio per altrettanti studenti di Maranello particolarmente meritevoli: il Comune di Maranello continua a sostenere i ragazzi nel loro percorso educativo con l’assegnazione di nuove borse di studio. I riconoscimenti agli studenti delle scuole superiori sono stati consegnati dal Sindaco Luigi Zironi e dall’Assessore all’Istruzione Alessio Costetti in un incontro con gli studenti e le loro famiglie presso la Biblioteca Mabic. "Da alcuni anni l’amministrazione comunale ha deciso di attribuire borse di studio agli studenti di Maranello che si sono segnalati per il merito scolastico - afferma l’Assessore Alessio Costetti - E’ un riconoscimento concreto al loro impegno, un contributo economico che può essere di aiuto alle famiglie nel continuare a sostenere il percorso educativo dei figli. Questi ragazzi e ragazze hanno conseguito risultati scolastici importanti: a loro vanno i nostri complimenti per quanto hanno saputo realizzare".