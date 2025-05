Venturelli, fissata l’udienza per l’archiviazione

Una stretta al cuore. E’ quello che la fissazione della data dell’udienza di opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dalla procura, rappresenta per Roberta Carassai, mamma di Alessandro Venturelli, scomparso da Sassuolo in circostanze misteriose il 5 dicembre del 2020. Il prossimo 8 luglio il giudice dovrà decidere se accogliere o meno la richiesta di archiviazione del fascicolo. Come noto a dicembre del 2022, dopo una prima richiesta di archiviazione del caso il giudice, dottoressa Clò, aveva concesso una proroga di sei mesi alle indagini per le ricerche del giovane. Alla base della richiesta di archiviazione della procura, infatti, vi era la convinzione che il ragazzo si fosse allontanato volontariamente ma per la famiglia, quel giorno, ad Alessandro qualcosa accadde tanto da sparire nel giro di pochissimo tempo. Il fascicolo in procura era stato aperto con l’ipotesi di sequestro di persona: nei mesi, negli anni si sono susseguite numerose segnalazioni, dall’Olanda all’Italia e le ultime dalle Marche. Proprio a fronte di numerosi presunti avvistamenti in Romania, alcuni dei quali molto dettagliati, la proroga alle indagini prevedeva anche una collaborazione tra le forze dell’ordine modenesi e quelle estere ma, dopo ulteriori accertamenti, svolti sempre con grande attenzione dalla squadra mobile la procura aveva nuovamente chiesto l’archiviazione del caso, alla quale la famiglia oggi si oppone con forza. "Capisco la fissazione dell’udienza, non la domanda di archiviazione, fatta dopo un mese e mezzo a fronte di una proroga di indagini di sei mesi da parte del giudice. Ribadisco sempre lo stesso concetto: gli scomparsi non si archiviano, un figlio non si archivia e noi andiamo avanti".

L’atto di opposizione si basa proprio sulle numerose segnalazioni dei cittadini circa presunti avvistamenti del ragazzo in Romania. "Due segnalazioni mi erano arrivate proprio dopo che mi ero recata in Romania ma pare che nessuno, in merito, abbia effettuato accertamenti. Anche gli amici di Alle hanno testimoniato quando fosse legato alla sua famiglia: non aveva motivi per andarsene".

v.r.