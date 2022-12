Venturelli, il giudice: altri 6 mesi di indagini

Da tre anni di lui, un ragazzo oggi 25enne, non si sa più nulla. Del sorriso di Alessandro Venturelli restano soltanto i numerosi post che la sua mamma non si stanca di pubblicare perchè, nel suo cuore, sa che deve continuare a cercarlo.

E il tribunale le ha dato ragione: il giudice dottoressa Clò ha concesso una proroga di sei mesi alle indagini per le ricerche del giovane, scomparso da Sassuolo nel dicembre 2020 a 22 anni.

L’udienza di opposizione all’archiviazione (chiesta dal pm) si è svolta lo scorso venti dicembre e, appunto, la famiglia del giovane ha ottenuto una proroga. In questi anni numerosi presunti avvistamenti e varie piste, tra cui l’ipotesi di una setta che possa averlo plagiato, con ricerche che si sono allargate oltre i confini italiani: alcuni indizi indicano Amsterdam come possibile destinazione. Ma perché sarebbe andato in Olanda? Costretto o convinto da qualcuno? Tutti punti che restano da chiarire.

"Noi ci siamo opposti all’archiviazione del caso con il nostro legale, Giovanna Ferrari, e il supporto dell’informatico Salvatore Filograno – spiega la madre di Alessandro, Roberta Carassai –. Ora saranno effettuate ulteriori verifiche su alcuni dispositivi, telefoni e Ipad dove saranno analizzate meglio alcune ‘situazioni’. Spero salti fuori qualcosa.

E’ il terzo Natale senza mio figlio – sottolinea con tono comprensibilmente sofferente – come le precedenti festività le viviamo in assoluta solitudine, con le tapparelle abbassate affinchè nessuno suoni il campanello.

Nessuno dei suoi amici conosce il suo ‘segreto’, eppure Alessandro ha sempre comunicato con loro e soprattutto con me.

C’è sempre stato un rapporto molto libero; non capisco cosa sia successo, cosa non ci abbia detto.

Alla fine ho deciso di non tornare in Olanda – continua – non perchè ho abbandonato l’idea ma perchè là non verificano le situazioni.

Sto provvedendo affinchè le istituzioni italiane mi diano una mano".

Il perito di parte Salvatore Filograno spiega come, a seguito dell’acquisizione del telefono di Alessandro, abbia analizzato alcuni punti ‘tralasciati’ dagli inquirenti.

"Mi sono focalizzato sulle posizioni cercate sul telefono dal ragazzo – spiega il perito – ovvero quelle poi indicate e che riguardavano l’Olanda. Alessandro utilizzò Google translate digitando: ‘Quanto dista casa da Amsterdam’, segno che parlava con qualcuno.

Inserì due diverse posizioni, a distanza di un minuto e che sono quelle ’loggate’ sul telefono; come se fosse andato sul posto.

Abbiamo effettuato una simulazione di viaggio così come lui aveva fatto.

La nostra ipotesi è che Alessandro sia partito per raggiungere qualcuno; perchè traduceva le parole ovviamente per parlare con un’altra persona e questo avveniva il tre dicembre, lui è scomparso il cinque.

Il fatto stesso che uscì con uno zainetto fa capire che stava raggiungendo qualcuno, che si era già organizzato".

Nei mesi scorsi, per seguire il caso di Alessandro Venturelli era arrivato a Modena anche il viceprefetto Andrea Cantadori, vicario del commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.

Cantadori aveva preso parte ad un incontro con i familiari del giovane, il prefetto di Modena Camporota, l’onorevole cinque stelle Stefania Ascari e Marisa Degli Angeli, mamma di Cristina Golinucci, 21enne scomparsa il primo settembre 1992 da Cesena e presidente dell’associazione Penelope Emilia Romagna.

Valentina Reggiani