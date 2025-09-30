Venturelli, la mamma in corteo. Presidio delle famiglie a Roma: "Sono scomparsi, non sepolti"

‘Scomparsi, non sepoliti’. È questo il chiaro messaggio alla base della manifestazione organizzata per il prossimo sabato 4 ottobre a Roma, in viale Giulio Cesare, alla quale seguirà un corteo per gli scomparsi. Una giornata di sensibilizzazione organizzata da Nostos, associazione diretta da Roberta Carassai, mamma di Alessandro Venturelli, misteriosamente scomparso da Sassuolo il 5 dicembre del 2020 e dall’avvocato della famiglia Venturelli, Claudio Falleti che, sul caso, ha scritto un libro di recente pubblicazione dove ‘insiste’ sulla necessità di istituire pool di esperti nella ricerca di persone scomparse.

La manifestazione di sabato è stata organizzata proprio per tenere alta l’attenzione sul fenomeno, come spiega Roberta Carassai che, ad oggi, ancora attende risposte circa l’opposizione alla chiusura delle indagini. "Sarà una manifestazione emotivamente molto forte – spiega Roberta. Questa bara aperta è un simbolo – sottolinea indicando l’immagine stampata sui volantini dell’iniziativa –, non significa destino. I familiari delle persone scomparse alternano la speranza di un ritorno e quindi una festa e la paura del ritrovamento di un corpo e quindi un funerale. Nostos sta diventando una grande famiglia", continua. "Con alcune mamme che condividono la mia sofferenza abbiamo deciso di scendere in piazza per dare voce a chi non lo può fare".

Tra noi, prosegue la mamma di Alessandro Venturelli, "è nata tanta solidarietà e abbiamo scelto di unire le nostra forze. La manifestazione non è un punto di arrivo, ma un segnale che noi non ci arrenderemo mai: gli scomparsi devono essere cercati, l’allontanamento volontario non esiste". Alla manifestazione prenderà parte anche Pietro Orlandi, il fratello maggiore di Emanuela Orlandi, la cittadina vaticana misteriosamente scomparsa nel 1983. Intanto, appunto, a distanza di due mesi dall’udienza di opposizione alla richiesta di archiviazione, il giudice ancora deve esprimersi sull’eventuale proroga delle indagini, auspicata dalla famiglia Venturelli.

Roberta Carassai, prima dell’udienza di opposizione alla richiesta di archiviazione si era incatenata davanti al palazzo di Giustizia ribadendo ancora una volta: "Un figlio non si archivia". Il legale che la assiste, avvocato Falleti appunto aveva spiegato l’importanza di approfondire la pista rumena. Proprio dalla Romania, infatti, erano arrivate diverse segnalazioni di persone che sostenevano di aver incontrato Alessandro.