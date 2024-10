Venturelli, nuove indagini. Pista in Romania

SASSUOLO (Modena)

La scomparsa di Alessandro Venturelli non si archivia. È la decisione assunta ieri in tribunale a Modena dal giudice Carolina Clò nell’ambito dell’udienza di opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalla procura. Infatti il giudice, a fronte di nuove segnalazioni arrivate da Bucarest, ha disposto una proroga alle indagini di altri sei mesi. Il 24enne è scomparso in circostanze misteriose da Sassuolo, nel Modenese, il 5 dicembre 2020. La famiglia, in particolare la mamma, Roberta Carassai, non ha mai smesso di cercarlo, escludendo categoricamente che potesse essersi allontanato da solo e invocando l’aiuto delle istituzioni. "Un figlio non si archivia", ha ‘gridato’ più volte. Proprio in questi giorni Carassai si trova a Bucarest, dove alcune persone avrebbero avvistato Alessandro. "Non sono tornata a Modena, per l’udienza – ha detto ieri, raggiunta telefonicamente –, poiché davanti alla testimonianza di persone che mi confermano di avere visto mio figlio e di averci parlato, ho deciso di fermarmi qua. Ringrazio tantissimo il dirigente della squadra mobile Mario Paternoster e il giudice per avere concesso questi sei mesi di proroga delle indagini; ma ora mi aspetto che Alessandro sia cercato sul serio". Ieri mattina, gli agenti della squadra mobile di Modena hanno depositato altre segnalazioni circa presunti avvistamenti in Romania. All’udienza erano presenti il legale della famiglia, avvocato Giovanna Ferrari (che rappresenta i genitori del ragazzo insieme al collega Claudio Falleti), e il papà di Alessandro, Roberto Venturelli.

"È stata fantastica la squadra mobile che stamane (ieri, ndr) ha depositato nuove segnalazioni all’estero, di cui avevamo avuto conoscenza nelle ultime 36 ore", sottolinea Ferrari. Emozionato Roberto Venturelli. "Le segnalazioni sono concrete: due persone l’hanno riconosciuto, hanno fatto la denuncia e la polizia di Modena ha potuto fare la segnalazione. Si tratta di persone del luogo, lo hanno riconosciuto dalle fotografie e ora anche la polizia locale lo cercherà". Il fascicolo – il reato ipotizzato è il sequestro di persona – resta aperto e le ricerche proseguono in Romania, insieme ai volontari della neo costituita Nostos International Italia odv – associazione di ricerca di persone scomparse.

Valentina Reggiani