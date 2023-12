Venturelli replica: "La giunta precedente ci ha lasciato col cerino in mano"

Non ci sta il sindaco Davide Venturelli alle accuse sulla questione della Casa della Comunità e, una volta per tutte, decide di togliersi più di un sassolino dalla scarpa. "Siamo dispiaciuti che alcuni personaggi continuino ad alimentare polemiche anziché lavorare per il bene dei progetti strategici della comunità – nota Venturelli, prima di iniziare ad elencare i ‘nomi’ –. Il consigliere Iseppi si distingue per il suo clamoroso opportunismo: durante la campagna elettorale e nei primi mesi del 2022 sottolineava i propri meriti sull’attuazione del progetto e sull’aver ottenuto che anche Pavullo avesse una Casa della Salute, salvo poi, una volta intravista la possibilità di guadagnare facili consensi, rinnegare ogni responsabilità ed addebitarle ai presenti amministratori. Al nostro ingresso a fine ottobre 2021, occorreva in pochi mesi affidare definitivamente ad Ausl il terreno e dare corso a tutte le procedure, pena la perdita del contributo di due milioni e mezzo e l’annullamento dell’intero progetto regionale". Ma non è tutto. Venturelli estende le critiche anche al centrosinistra e al comitato: "La signora Cargioli di Azione e i rappresentanti del Pd locale, ora si possono schierare con una parte di residenti che muove accuse di cementificazione, quando, curiosamente, alcuni di questi hanno affermato – anche pubblicamente – che avrebbero preferito sorgessero dei condomini al posto della casa della Comunità".

r.p.