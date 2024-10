Venturini alla guida di ginecologia

Il dottor Paolo Venturini è stato confermato alla direzione di Ostetricia-Ginecologia dell’ospedale Ramazzini di Carpi. Da quasi un anno era facente funzione, essendo subentrato alla guida del reparto in sostituzione della primaria, la dottoressa Giulia Pellizzari, andata in pensione il 1° dicembre 2023. Ora, il dottor Venturini è risultato vincitore del concorso per la direzione della ‘Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Carpi – Area Nord’ dell’Ausl di Modena. Cinque i professionisti che hanno preso parte al concorso indetto nel dicembre dello scorso anno e nel quale ha prevalso in graduatoria il dottor Paolo Venturini al quale è stato dunque affidato per sei anni l’incarico direttivo. Laureato in Medicina e chirurgia nel 2002, il dottor Paolo Venturini si è specializzatosi in Ginecologia ed Ostetricia con lode nel 2008 presso la Scuola di Specializzazione dell’Università di Modena. Venturini, mirandolese, 52 anni, durante il suo percorso formativo si è occupato in particolar modo nella gestione della gravidanza sia fisiologica che patologica e della chirurgia ginecologica. E’ al Ramazzini dal 2020. Una conferma che vede il plauso di molti colleghi e professionisti.