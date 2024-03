’Verde e Colore’ di Munarini assume aiuto giardiniere

Il Centro per l’Impiego di Carpi segnala che Verde e Colore di Munarini Ariano cerca un aiuto giardiniere. E’ richiesto che il candidato abbia conseguito la licenza media o scuola superiore. Alle persone interessate si fa presente che è richiesta la patente categoria B. Gli si offrirà un contratto di lavoro di apprendistato con orario di lavoro a tempo pieno dalle 8 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30 (riposo: sabato e domenica). Inoltre per un’azienda del settore edile di Carpi si cerca un muratore con esperienza e in possesso di patente categoria C. La risorsa si occuperà dell’approvvigionamento dei cantieri con guida autocarro. Richiesta disponibilità a effettuare trasferte sul territorio provinciale per recupero materiali presso fornitori. Contratto di lavoro proposto a tempo determinato con orario a tempo pieno. Le domande vanno inviate nel primo caso (aiuto giardiniere) entro il giorno 12/03/2024 e nel secondo caso (muratore) entro il giorno 07/03/2024 tramite il portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe