Verde pubblico, al via le operazioni di sfalcio

Sono riprese a Formigine, con l’arrivo della primavera, le operazioni di sfalcio, manutenzione e pulizia del verde pubblico in città. Per gli interventi, tra sfalci e raccolta delle foglie cadute, è stata prevista una spesa di circa 380mila euro per più di 800mila metri quadrati sui quali si estendono i parchi e le aree verdi, il verde scolastico, le aiuole ed il cosiddetto verde stradale ovvero cavalcavia, scarpate e banchine. "Mantenere ordinata e pulita la nostra città garantendo anche la possibilità di frequentare luoghi come i parchi pubblici con tranquillità – commenta l’Assessore all’ambiente e al verde pubblico Giulia Bosi – è fondamentale. Grazie agli sfalci, inoltre, preveniamo la proliferazione di insetti parassiti".