Verde urbano, altri 51 alberi pronti da piantare

Sono cinquantuno i nuovi alberi che andranno a sommarsi ad ulteriori 65 che saranno piantati nelle prossime settimane dai tecnici comunali che fanno capo a Sassuolo Gestioni Patrimoniali. Prosegue infatti il piano di messa a dimora di nuove alberature sul territorio comunale iniziato nelle scorse settimane "che porterà – spiega l’assessore all’Ambiente Chiara Tonelli - non solo alla sostituzione degli esemplari abbattuti o seccati, ma anche alla messa a dimora di nuove piante in grado di contribuire al risanamento ambientale della nostra città".

Già a ridosso della fine di febbraio la squadra Verde di SGP aveva provveduto alla piantumazione di 66 piantine sulla stessa area, lungo via Circonvallazione Sud, che aveva già accolto gli esemplari piantati nell’ambito dell’iniziativa ‘Un albero per ogni nato’, che impone, con legge regionale, alle Amministrazioni Comunali di provvedere in tal senso, negli anni dal 2018 al 2021. Sempre a febbraio, inoltre, un centinaio di esemplari erano stati invece collocati all’interno dell’area verde di via Pista, dando corso ad un progetto più ampio che resta tuttora in divenire.

Le piantumazioni di marzo, aggiunge l’assessore, "non solo rispondono di un obbligo di legge ma rappresentano una vera e propria necessità: incrementare il verde urbano, aumentando la presenza di piante e arbusti attraverso nuove piantumazioni o sostituzioni di esemplari ormai a fine vita è un impegno che ci siamo assunti per noi e soprattutto per le generazioni future".

L’aumento del patrimonio arboreo, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, conclude Tonelli, "è uno dei principali obiettivi che questa Giunta si è prefissata a inizio mandato e vogliamo proseguire in un percorso ambientale e sociale che guarda al futuro".

Le 51 alberature già piantate in questi giorni sono dislocate a San Michele, nel piazzale antistante la chiesa, lungo via Palestro, dove vennero abbattuti, tempo fa, diversi esemplari ammalorati e a rischio schianto, nell’area verde ex Goya prossima al parco ducale, sul tratto Nord/Est della circonvallazione e nella zona del polo scolastico, oltre che in centro, e segnatamente in piazza Libertà e presso la scuola primaria Carducci mentre le ulteriori 65 saranno messe a dimora soprattutto all’interno di aree verdi sulle quali i tecnici comunali hanno rilevato la necessità di un ‘rimboschimento’. Ovvero presso il parco Edilcarani di via Mazzini, presso il parco Albero d’Oro a Rometta Alta e nell’area cortiliva della scuola d’infanzia Don Milani.