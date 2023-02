Verdi e Wagner a confronto

Due colossi della musica saranno a confronto in un bellissimo concerto che si terrà domenica 26 febbraio presso l’Auditorium “Rita Levi Montalcini” in via 29 maggio a Mirandola alle ore 16:30. Esprimevano due culture potenti: Giuseppe Verdi e Richard Wagner. Sul palco saranno protagoniste le voci

di Oksana Lee (soprano, vincitrice del Premio “Città di Mirandola” in occasione della prima edizione 2022 del Premio di Internazionale di Canto Lirico “Milton Marelli”), Christine Knorren (mezzosoprano) e Andrea Carta Mantiglia (tenore), accompagnati al pianoforte dal M° Lucio Carpani.