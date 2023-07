"Verso i livelli pre Covid. E i giovani in sala aumentano"

Nove opere in stagione: come un record... "È vero, nel cartellone della lirica ci sono un paio di titoli in più rispetto alla media degli anni precedenti. Abbiamo voluto fare un ulteriore sforzo produttivo, organizzativo ed economico per recuperare anche gli spettacoli che erano stati sospesi a causa della pandemia, e quindi tenere fede agli impegni con gli artisti, i fornitori, il pubblico del teatro e il programma ministeriale", spiega il maestro Aldo Sisillo, direttore del Comunale.

Quella dell’anno scorso è stata la prima stagione ‘senza restrizioni’ dopo il periodo Covid. Come è andata?

"Ci possiamo dire certamente soddisfatti. Non siamo ancora tornati completamente al livello pre Covid, ma si è risvegliato un notevole interesse verso le nostre proposte. E abbiamo visto aumentare le presenze di giovani: non era scontato, anche perché la scorsa stagione prevedeva anche titoli meno popolari".

Quale sarà la chiave della prossima stagione?

"Credo che un punto di forza sia la presenza di tantissimi nuovi allestimenti, a partire da ‘Fedora’, firmata dal maestro Pier Luigi Pizzi. Vedremo anche il nuovo ‘Trovatore’ di Stefano Monti, così come un ‘Otello’ pure inedito. Coproduciamo spettacoli sia con il Lac di Lugano che con il festival barocco di Bayreuth. E avremo in scena finalmente il ‘Don Carlo’ che avevamo presentato a porte chiuse in streaming e in forma di concerto, nell’inverno 2020-21, e che adesso potremo finalmente realizzare".

In stagione compaiono numerosi interpreti di fama. Come li avete ‘intercettati’?

"Anche questo è merito dello ‘stile’ che il nostro teatro ha cercato sempre di mantenere, con la capacità di onorare gli impegni e rendersi così affidabile. Anche cantanti famosi accettano volentieri di esibirsi qui, ritagliando spazi fra mille impegni, e ci vengono incontro: sanno che qui a Modena non resteranno delusi".

s. m.