Verso il nuovo ospedale: "Firmato il protocollo"

Si aggiunge un tassello alla realizzazione del nuovo ospedale: la Regione ha firmato il protocollo di intesa con il Ministero della Salute. La nuova struttura sarà attenta all’accessibilità, alla sostenibilità ambientale, al contenimento della spesa energetica, alla flessibilità in caso di emergenza sanitaria e sarà integrata con i servizi territoriali presenti e all’interno della rete ospedaliera provinciale. Avrà una superficie totale di 47.050 mq, per quattro piani di altezza in una posizione strategica, facilmente raggiungibile anche tramite percorsi di mobilità dolce e servita da zone di parcheggio. Il quadro economico complessivo prevede 126 milioni di euro di investimenti, di cui 57 da fondi statali e regionali e 69 da fondi del privato, secondo la formula del partenariato pubblico privato, cui si aggiungeranno altri 14 milioni per gli arredi e le attrezzature biomediche e informatiche. A livello di iter, dopo la sottoscrizione dell’accordo di programma Stato e Regione, partiranno le procedure per l’acquisizione dei terreni, un’ulteriore fase di progettazione e quindi la gara di partenariato pubblico-privato che consentirà di individuare il partner privato che si occuperà della progettazione definitiva e dell’esecuzione di tutte le opere. "Accolgo con gioia la notizia della firma, che rappresenta l’ultimo tassello con cui diamo ufficialità alla costruzione del nuovo ospedale – afferma il sindaco Riccardo Righi –. Condivido questo importante risultato con chi ha promosso e sostenuto il progetto, che voglio ringraziare: i sindaci che mi hanno preceduto, la Regione e l’Ausl di Modena, il Ministero della Sanità. Il lavoro che abbiamo davanti è tanto, la sfida è impegnativa, ma siamo già al lavoro con tutti gli attori interessati". Soddisfazione espressa anche dalla direttrice generale Ausl, Anna Maria Petrini che parla di "passo fondamentale verso il nuovo ospedale". "Con il Comune proseguiamo nel percorso condiviso: nei giorni scorsi insieme alla direttrice del distretto abbiamo incontrato i direttori delle unità operative del Distretto e del Ramazzini, aggiornandoli sull’avanzamento del progetto e sulle manutenzioni realizzate e in corso di realizzazione, fondamentali per garantire l’operatività del Ramazzini, che continua ad assicurare i servizi sanitari ai cittadini, in integrazione le strutture di prossimità della rete sanitaria".

Maria Silvia Cabri