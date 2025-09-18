Verso il Premio Pierangelo Bertoli. Ecco i nomi degli otto finalisti

Sono stati selezionati gli otto finalisti del premio Pierangelo Bertoli (foto) ‘Nuovi cantautori’, il riconoscimento che celebra il grande cantautore, giunto alla 12ª edizione.

I finalisti, individuati dalla commissione artistica, hanno superato la fase della selezione e la prefinale, che si è svolta a luglio a Modena, tra centinaia di iscrizioni pervenute. Sono: Marco Arati, cantautore e polistrumentista da Reggio Emilia; Caino da Roma; Matteo Faustini, già sul palco della 70ª edizione del Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte, da Brescia; Melty Groove, trio torinese, formato da Carlo Peluso, Alice Costa, Edoardo Luparello; Nero, 25enne modenese; Mariafrancesca Pompella, ventenne, da Caserta; Matteo Trapanese di Napoli; Truppo, 22enne modenese.

Le finali si terranno, per il secondo anno consecutivo, al Teatro Carani di Sassuolo (città natale di Bertoli) il 7, l’8 e il 9 novembre, con la conduzione di Andrea Barbi. Il vincitore assoluto della sezione ‘Nuovi Cantautori’ si aggiudicherà un premio consistente in 4mila euro. Inoltre, saranno assegnati un premio conferito da Acep, pari a 2mila euro, e un premio del valore di 10mila euro offerto da Nuovo Imaie, finalizzato alla realizzazione di un tour.

I Nuovi Cantautori si esibiranno live, eseguendo un brano inedito e una cover di Pierangelo Bertoli: il vincitore sarà designato da una giuria di addetti ai lavori composta da Marino Bartoletti, Paolo Giordano, John Vignola, Paola Gallo, Leo Turrini e tanti altri.

Il valore artistico di Pierangelo Bertoli è stato talmente elevato da motivare la nascita di un concorso che intende premiare i cantautori che, proprio come ha fatto Pierangelo, siano capaci di arrivare al cuore della gente attraverso i contenuti dei loro testi, l’impegno sociale e la capacità di distinguersi rispetto alle tendenze di pensiero e di moda attuali.

m.s.c.