Verso la maxi-diocesi. Modena e Carpi sono sempre più vicine

Con l’inizio del 2026, a conclusione del Giubileo, le due diocesi di Modena e di Carpi potrebbero diventare definitivamente "un cuor solo e un’anima sola". La strada è già segnata: il dialogo è iniziato tempo fa, e da un anno (ovvero da quando la Santa Sede ha definito l’unificazione) i consigli pastorali ed episcopali delle due diocesi si riuniscono congiuntamente e in questi mesi si è già tracciata la ‘mappa’ della nuova maxidiocesi che abbraccerà praticamente tutta la provincia (con l’eccezione di Sassuolo e Castelfranco Emilia), articolandosi in cinque vicariati.

Un passo in più è stato ufficializzato ieri, con l’accorpamento di diversi uffici e servizi delle due realtà diocesane: i 28 organismi pastorali delle due Curie ora confluiscono in 11 servizi interdiocesani che si riferiscono a due ambiti, quello dell’annuncio (catechesi e formazione) e quello della prossimità (carità, azione sociale e promozione umana). "Il passaggio – sottolinea una nota congiunta delle due diocesi – non è di carattere puramente formale, ma sostanziale: le Curie impostano la loro azione secondo i principi di coordinazione, sussidarietà, solidarietà e prossimità al territorio". Il coordinamento interdiocesano dei servizi pastorali è affidato a don Maurizio Trevisan, vicario per l’area pastorale, affiancato da due responsabili laici, Simone Ghelfi per l’ambito dell’annuncio e Francesco Panigadi per l’ambito della prossimità, e da Alessandra Gallo, responsabile della segreteria.

Simone Ghelfi dirigerà il servizio interdiocesano per la catechesi dell’infanzia e della preadolescenza, don Simone Cornia quello di pastorale per adolescenti e giovani, don Maurizio Trevisan la pastorale familiare e gli adulti. Don Giacomo Violi guiderà il servizio di apostolato biblico e formazione teologica, don Marco Pancera la formazione liturgica e la ministerialità (diaconato e ministri). All’ambito della prossimità afferiscono sei nuovi servizi interdiocesani: la Caritas sarà diretta da suor Maria Bottura, la pastorale sociale, del lavoro, dello sport e della giustizia e pace da don Carlo Bellini, la pastorale della salute e della disabilità da don Riccardo Paltrinieri, il servizio Migrantes da Fausto Prandini, la pastorale missionaria di Francesco Panigadi, mentre resta da individuare il direttore del servizio per il dialogo culturale (biblioteche e beni culturali). Fino all’unificazione giuridica e amministrativa, ciascuna diocesi manterrà il vicario generale, il collegio consultori, il cancelliere e l’economo. Formano il consiglio episcopale interdiocesano il vescovo Erio Castellucci, i due vicari generali (i monsignori Giuliano Gazzetti ed Ermenegildo Manicardi), don Maurizio Trevisan, vicario per l’area pastorale, don Flavio Segalina, vicario per l’area amministrativa, e suor Maria Bottura, delegata per la carità. L’apertura del nuovo anno pastorale è fissata per sabato 20 presso la parrocchia di Gesù Redentore a Modena.