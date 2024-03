Verso la parità di genere: "Rimbocchiamoci le maniche, c’è ancora tanto lavoro da fare"

"L’8 marzo in Provincia". Un titolo semplice che racchiude l’evento tenutosi nella sala consigliare della Provincia di Modena, dove l’ente ha deciso di festeggiare le proprie dipendenti con un appuntamento ed una riflessione guidata sulle pari opportunità e le differenze di genere, con protagonista la scrittrice Elena Bellei ed il suo romanzo "Non dargli un nome". L’iniziativa è stata arricchita con quattro quadri di Roberto Belelli esposti nello spazio antistante la sala della Giunta.

"Il nostro otto marzo – le parole pronunciate nel suo intervento dalla dirigente alla pari opportunità della provincia, Patrizia Gambarini – ha come simbolo storico la mimosa, non possiamo prescindere da cosa ci racconta il passato e di come siamo arrivati fino a qui. Tutte le donne sono unite da questo simbolo, da questo fiore giallo che racconta di lotte e diritti. Nel film C’è ancora domani di Paola Cortellesi, nell’epilogo del dopo guerra si racconta delle donne che andando a votare si facevano il vestito nuovo. Quel vestito nuovo è una sorta di rinascita. Oggi nel 2024 dobbiamo avere più fiducia in noi stesse e nel futuro. Ogni 8 marzo deve essere sempre un nuovo inizio". Una giornata a più voci e fra queste anche quella di Valeria Moscardino consigliera di parità effettiva della Provincia di Modena. "Non è una festa – commenta la Moscardino –, c’è tanto da fare, la giornata di oggi (ieri, ndr) si fonda sulla morte di tante donne in una fabbrica. Dobbiamo continuare ad attenzionare e debellare il fenomeno di maltrattamento delle donne. Il nostro legislatore ha fatto tante cose concentrandosi sulla tutela economica, sociale, psico e fisica per il benessere; ma c’è ancora da fare. Non ci sono solo diritti e doveri delle donne, in ambito lavorativo dobbiamo rimboccarci le maniche. Facciamolo mettendoci a lavoro per davvero".

Nel segno del libro Non dargli un nome scritto da Elena Bellei: "Nel romanzo – dice Elena – c’è la storia di Lucia, un’ostetrica di Lampedusa. Qui la sua vita si incrocia con quella di uomini e donne che vengono dal mare. Si sottolinea sempre quante siano le donne presenti sul balcone e se erano gravide o meno. Le donne sono da sempre una parte importante della società, ma non vengono trattate al pari degli uomini sul lavoro, negli incarichi e in ogni sfaccettatura. In questo la società moderna deve cambiare ed essere diversa". Dopo le letture di brani e poesie, l’appuntamento di ieri in Provincia si è chiuso con un momento conviviale a cui hanno partecipato tutte le donne degli uffici e i loro colleghi.

Antonio Montefusco