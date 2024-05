Verso le elezioni europee. Cavedagna (Fratelli d’Italia):: "Stop alle follie ecologiste"

Sorridente, in un completo blu notte e con il tricolore cucito sulla cravatta. Così Stefano Cavedagna, candidato Fdi al Parlamento Europeo, si è presentato ieri in via Prampolini in occasione della sua tappa modenese, accolto dal senatore e coordinatore regionale Michele Barcaiuolo, dal presidente provinciale Ferdinando Pulitanò e dall’onorevole Daniela Dondi. "Dobbiamo fermare le follie ecologiste, cioè questa scelta di transizione ecologica sempre più insostenibile per le famiglie e le imprese – entra nel dettaglio Cavedagna –. Una follia, questa, che a Modena impatterebbe in modo particolare, nel momento in cui ci dicono che nella terra dei motori si dovrà andare in giro con l’auto elettrica".

"Anche l’intero distretto ceramico subirebbe importanti danni – prosegue il candidato alle europee –. Tant’è che il nostro lavoro punterà infatti a rivedere il tema delle emissioni industriali. Come sappiamo, le grandi realtà industriali dell’Emilia, soprattutto quella ceramica, stanno diminuendo la produzione aumentando i costi a fronte della richiesta di emettere sempre meno Co2...".

E sull’agricoltura? "Vogliamo rivedere integralmente quello che prevedono la Pac e il Green Deal europeo, che prevedono tra le altre cose di lasciare il 4%dei terreni incolti, a danno dei nostri prodotti. Prodotti che vogliamo difendere, in particolare dagli attacchi del nutri-score – che considera ’dannosi’ prodotti come il lambrusco o l’aceto balsamico – e dalla falsificazione".

"Il territorio emiliano, ed ancora di più quello modenese, è fortemente interessato dalle ricadute dell’Unione europea, perché si tratta di un territorio industriale e al contempo agricolo. Ha tantissime eccellenze, non solo alimentari, che sono un esempio. E che ora vanno difese".

"La transizione ecologica – conclude – non può essere fatta pagare alle famiglie italiane, che hanno un importante risparmio sempre più eroso. La sostenibilità ambientale non può diventare insostenibilità economica".

Un sostegno, quello a Cavedagna, che si basa anche sull’importante "preparazione maturata grazie ai suoi studi universitari – conferma Barcaiuolo – avendo una laurea magistrale in Relazioni Internazionali e un dottorato in Diritto europeo. Il nostro candidato, inoltre, coniuga al meglio appartenenza e competenza perché è il nostro capogruppo a Bologna e portavoce nazionale dei giovani". "La nostra priorità – conclude – è quella di difendere ciò che amiamo".

Fa eco Pulitanò, che sottolinea il suo sostegno: "Siamo impegnati in prima persona a sostenere la candidatura di Stefano – sottolinea – meritevole di rappresentarci nell’Unione Europea".

"Stefano è il nostro candidato – conclude Dondi – puntiamo così sulla sua esperienza e sulla sua grande professionalità. Fratelli d’Italia punta sulle eccellenze".

g. d. c.