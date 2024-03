Verso le elezioni,. Forza Italia sostiene la candidata Budri

Pace fatta tra Forza Italia e alleati di centrodestra, che – dopo l’annuncio della candidatura a sindaco decisa da Fratelli d’Italia, Lega e Noi Moderati di Letizia Budri – ritrovano compattezza e si preparano a tentare un bis di cinque anni fa, incoraggiarti anche dal voto in Abruzzo. "I motivi per cui abbiamo aspettato un attimo sono programmatici non certo calcoli elettorali. Il punto – vuole chiarire il vice, coordinatore regionale Antonio Platis – è che Forza Italia aveva chiesto un percorso di condivisione poiché la candidatura espressa dagli alleati non era uscita nella modalità che noi volevamo. Oggi questo percorso, dopo incontri avuti sia con la candidata che con la coalizione su una serie di approfondimenti programmatici che ci stavano a cuore, si è concluso. Ci sono dunque le condizioni per sostenere Letizia e fare un bel lavoro a sostegno della città". L’assenza alla conferenza stampa di ufficializzazione della candidatura a sindaco della Budri di FI, che addirittura era arrivata a pronunciarsi a favore di un’ipotesi di candidatura dell’ex assessore Roberto Lodi – peraltro non interessato alla proposta – e le tante autorevoli voci alzatesi "contro" da sostenitori del centrodestra (Roberto Lodi, la presidente del Circolo di Fratelli d’Italia Mariagrazia Zagnoli, Doroty Borellini, Antonella Canossa ndr), aveva fatto ventilare la possibilità di una seconda lista di centrodestra. Sospetto rientrato con la conferenza stampa di ieri davanti all’ingresso dell’ospedale. "L’obiettivo di esserci trovati davanti a questo luogo – ha spiegato Platis – è che FI da sempre pone un particolare accento sul tema della esistenza del Santa Maria Bianca e quindi partire ufficialmente con la nostra campagna elettorale da qui per noi è davvero importante". La prima a congratularsi per la decisione di FI è stata la Budri. "Sono contenta perché questo rappresenta un momento importante di riunione delle forze di coalizione che l’8 e 9 giugno si presenteranno insieme a Mirandola a sostegno della mia candidatura".

Alberto Greco