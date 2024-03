Verza si conferma,. Zucchini sfoggia grande affidabilità

LORENZI 6,5. Un bel riflesso nel primo tempo su Qeros, risolve una mischia nella ripresa. Solita sicurezza.

VERZA 7. Altra conferma dopo la grande gara col San Marino, spinge con frequenze alte e azzera Mutton.

CALANCA 7. Qeros ha un passo fastidioso, ma con l’anticipo e il mestiere lo tiene al minimo sindacale. (28’st Frison 6. Gestisce bene il finale).

ZUCCHINI 7. Tornato titolare dopo quasi 2 mesi, conferma la grande affidabilità, quando il Sangiuliano alza la palla trova un muro.

CECOTTI 6,5. Vince il duello con Atzeni e sa appoggiare l’azione offensiva.

FORAPANI 7. Il "cingolato" di Bondeno va a nozze con il campo paludoso, affonda sempre il colpo e si fa sentire anche nei 20 metri finali.

MANDELLI 7. Regia lucida e la solita qualità quando c’è da rifinire, come in occasione del primo e del terzo gol.

TENTONI 7,5. La crescita esponenziale dell’ex novarese è lo specchio della rimonta del Carpi. Trova il gol un girone esatto dopo, ma fa anche tanto altro come quando libera Cortesi al limite in avvio. (21’st Rossi 6. Bene nel cuore della mediana).

CORTESI 7. Se prende il primo passo non lo puoi fermare. Distribuisce cioccolatini e sfiora il gol. Esce per un colpo al ginocchio da valutare. (23’st Beretta 6. Un paio di sgasate che confermano la crescita).

LARHRIB 6,5. Confermato da attaccante, unisce qualità e sacrificio per la squadra andando vicino alla rete. (13’st Sall 6. Entra con piglio giusto).

SAPORETTI 8. Se adesso segna anche 3 gol di fila di testa per gli altri diventa problematico trovare una soluzione per limitarlo. E’ in stato di grazia a quota 19 reti, ma il bello deve ancora venire. (34’st Arrondini sv).

d.s.