Vescovo "comunista" è diffamatorio

Monsignor Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola e vescovo di Carpi, vicepresidente della Cei oltre ad essere responsabile del Comitato della Chiesa italiana per il cammino sinodale, era stato attaccato, a mezzo stampa, in un articolo pubblicato su un quotidiano nazionale. La questione ha avuto uno strascico anche legale e giudiziario e l’Arcidiocesi di Modena ora ha fatto sapere che il Tribunale di quella città ha condannato il giornalista e l’editore ritenendo diffamatorio il testo dell’articolo con le accuse rivolte proprio a mons. Castellucci. Anche l’ufficio comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale dell’Emilia-Romagna ha diffuso un testo in cui si riporta, prendendo spunto da quanto pubblicato sul sito di quell’Arcidiocesi, che "il Tribunale di Modena con sentenza n. 865/2025 pubblicata il 3 luglio 2025 ha ritenuto la natura diffamatoria dell’articolo a firma di Maurizio Belpietro intitolato "Il ‘compagno’ mons. Castellucci rivendica i maxi-bonifici a Casarini" con sottotitolo "con un articolo sull’Unità, l’arcivescovo di Modena esce allo scoperto e ci dà una notizia: i fondi a Mediterranea sono ancora più sostanziosi di quelli fino ad ora svelati" apparso sul quotidiano La Verità in data 9 dicembre 2023". Questo è quanto si legge, infatti, sul sito dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola in una notizia dello scorso 27 agosto. "L’articolo in questione - prosegue il testo sul sito diocesano - affermava che il vescovo Castellucci avrebbe scritto un editoriale sul quotidiano L’Unità dell’8 dicembre 2023. La notizia è risultata falsa in quanto L’Unità, seppur senza alcuna previa informazione al Vescovo, ha semplicemente riportato la "Nota informativa sull’utilizzo delle somme assegnate alla carità del Vescovo" che era stata pubblicata il 7 dicembre 2023 sulla homepage del sito dell’Arcidiocesi di Modena. Il Tribunale di Modena ha altresì ritenuto l’articolo in questione diffamatorio per aver attribuito al Vescovo la qualifica negativa di "comunista" e "compagno"". A seguito di tali accertamenti prosegue la nota diocesana modenese, "il Tribunale di Modena ha condannato l’editore de La Verità e il dott. Maurizio Belpietro, sia come giornalista sia come direttore, al risarcimento dei danni a favore dell’Arcivescovo e dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola, che li utilizzeranno per progetti caritativi e assistenziali".

Alessandro Rondoni