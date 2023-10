Veterani dello sport, fondi agli alluvionati

Una donazione di 300 euro a favore delle vittime dell’alluvione in Romagna. Ieri in sala Giunta in Municipio, l’Unione Nazionale Veterani dello Sport di Sassuolo, sezione Giorgio Mariani e Giulio Cantelli, ha consegnato l’assegno nelle mani di Paolo Gottardi e Anselmo Torelli (Vos). La donazione verrà utilizzata dai Vos per i cittadini di Sant’Agata sul Santerno.