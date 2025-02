Vette imbiancate: code e problemi alla viabilità

Pomeriggio e prima serata difficili ieri nel medio Appennino, colpito dalle precipitazioni nevose più che nelle zone del crinale. Problematico l’attraversamento del ‘nodo’ di Pavullo, imbiancato dai 5 ai 10 centimetri di neve scivolosa, con lunghe code per blocchi della circolazione ai Carrai, a Sant’Antonio, in via Bottegone (con 2 incidenti ma senza feriti) ed altre zone.

Sotto accusa i veicoli non adeguatamente attrezzati. La Provincia di Modena ha rilevato nel pomeriggio oltre 20 centimetri di neve sulla zona montana e collinare con accumuli significativi nella zona di Frassinoro, Fanano e Sestola, Serramazzoni e fino a quote più basse nella zona pedecollinare. Non sono mancate zone ‘a macchia di leopardi’ con livello superiori ai 30 centimetri ed altre inferiori (come Pievepelago e Fiumalbo).

Dal Consorzio sciistico del Cimone un invito a raggiungere oggi le piste da sci con auto adeguatamente attrezzate con pneumatici e catene a bordo. Previsto già dalla prima mattinata il ritorno del sole ed impianti tutti aperti al Cimone e Piene di Mocogno.

g.p.