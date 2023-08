Vettoretti e i suoni dell’Universo Un concerto per ’ascoltare’ le stelle

di Stefano Marchetti

L’universo è immenso, sconfinato, incommensurabile. E soprattutto non è silenzioso. "Esistono migliaia di vibrazioni e di suoni cosmici, che i ricercatori possono captare con le loro strumentazioni – spiega Andrea Vettoretti, celebre chitarrista –. Ci sono le pulsazioni emesse dalle pulsar, stelle di neutroni che emettono segnali radio a intervalli brevi, i 3° K, i suoni emessi dopo il Big Bang, e perfino le sinfonie delle galassie, tra cui la Via Lattea". E proprio dalle suggestioni di questi echi talora lontanissimi, eppure così ‘presenti’, prende spunto ’Quantum One’, il concerto – con i brani dell’omonimo concept album – che Andrea Vettoretti (foto), insieme alla violoncellista Riviera Lazeri e al clarinettista Fabio Battistelli (il Quantum One Trio, appunto), presenterà stasera alle 21 in piazza dei Contrari a Vignola, con ingresso gratuito, nell’ambito di Etra Festival.

Virtuoso ed eclettico, Andrea Vettoretti è stato definito il ’Ludovico Einaudi della chitarra classica’ per il suo stile e la sua eleganza. Ha saputo sdoganare lo strumento a sei corde, dandovi una nuova veste con il New Classical World e alcune opere originali, come ’Quantum One’ che ha sviluppato in tre anni di lavoro, con la collaborazione dell’astrofisico Paolo Giommi, direttore del data center dell’Agenzia Spaziale Italiana. Lo spettacolo (che ha debuttato al teatro La Fenice di Venezia) "esplora l’universo dall’inizio dei tempi, fino ad arrivare al pianeta Terra, simbolo di vita e di speranza – spiega il musicista –. Il nostro mondo appare fragile e insignificante nella grandezza degli spazi cosmici, eppure è prezioso ed è l’unico che, allo stato attuale delle conoscenze, ospita la vita. È la nostra casa e dobbiamo preservarla".

’Dark age’, l’Era oscura dell’universo, quando le stelle non erano ancora nate, ’Permanent waves’, le onde gravitazionali, ’The Winter way’, la Via Lattea, la nostra galassia, miliardi e miliardi di stelle, e il Sole è soltanto una di esse... Questi i titoli di alcuni dei brani composti da Vettoretti: questo viaggio, quasi onirico, negli spazi immensi arriverà fino a A11, omaggio alla straordinaria impresa che ha portato l’uomo a calpestare il suolo della Luna, il 20 luglio 1969, "inizio di grandi speranza per ritornare fra le stelle".

Per Vettoretti la musica "non è solo un linguaggio universale, ma è idealmente il segnale più forte che l’uomo possa diffondere nella vastità del cosmo, un messaggio di fraternità, di armonia, di sogni – dice –. La musica è anche il nostro biglietto da visita". Ed è bello pensare che in qualche angolo dell’universo infinito ci sia qualcuno che possa riceverla e ascoltarla.