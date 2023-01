"Vi conquisteremo con Vivaldi e Bach"

di Maria Silvia Cabri

Un concerto costruito "su misura" per il pubblico del Teatro comunale di Carpi. E’ quello che andrà in scena domani alle 17, nell’ambito della rassegna di musica classica. Ad esibirsi sarà il "Concerto de’ Cavalieri", la formazione fondata e diretta dal Maestro Marcello Di Lisa, che si è affermata negli ultimi anni come una delle più importanti realtà italiane nel campo della musica antica. Particolarmente interessante è il programma che verrà proposto: saranno, infatti, accostati brani di Vivaldi e Bach, con solisti Federico Guglielmo (violino), Tommaso Rossi (flauto) e Salvatore Carchiolo (clavicembalo).

Maestro Di Lisa, proponete un unicuum al Teatro di Carpi: com’è maturato questo progetto?

"Ho incontrato il direttore artistico del Teatro di Carpi, il M° Carlo Guaitoli, e abbiamo intrapreso un dialogo in vista di futuri progetti da realizzare. Insieme abbiamo definito il taglio da dare a questo concerto, sulla base della programmazione della stagione in corso, di quello che in passato era stato proposto e anche di quelle che sono le caratteristiche del pubblico del Comunale. Poter lavorare con un direttore artistico così competente come Guaitoli, che è anche un eccellente musicista, è un autentico privilegio e si è subito creata una sinergia positiva".

Come è stato strutturato il concerto?

"Abbiamo cercato di renderlo ‘accattivante’, anche per un pubblico non necessariamente di addetti al lavoro della musica antica, con l’auspicio di ampliarci anche ai giovani. Per questo porteremo sul palcoscenico quelli che sono i due compositori più importanti del Settecento, gli autentici ‘campioni’, con le loro collezioni più celebri, coinvolgenti, trascinanti. L’‘Estro armonico’ di Vivaldi è stata la più influente raccolta di opere strumentali del 1700: anche Bach ne rimase folgorato, ne studiò gli spartiti e trascrisse ben sei dei dodici Concerti della raccolta. Tracce importanti dell’influenza vivaldiana sono anche nei ‘Concerti Brandeburghesi’, dove viene coniugata in modo geniale la lezione assimilata dal modello italiano col contrappunto e con alcune strutture della musica vocale".

E’ usuale accostare tra Vivaldi e Bach?

"Si tende a proporli insieme poiché sono i capofila del XVIII secolo a livello musicale. Come natura e caratteristiche dei brani, Vivaldi può definirsi un ‘rock metal’ di inizio Settecento, ‘paragonabile’ ai Måneskin di oggi, per l’effetto dirompente. Il suo ‘Estro armonico’ è decisamente una collezione rock. Bach invece è più ‘jazz’".