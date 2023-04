"Vi guido lungo via Bibulca, ’superstrada’ del Medioevo"

Esce il 21 aprile, per Artestampa, un nuovo libro per gli appassionati di trekking ed escursionismo dedicato alla Bibulca, strada di antichissimo collegamento tra Modena e Lucca della quale, negli ultimi anni, molto si è dimenticato. A curare la guida, dotata di mappe interattive scaricabili, è il prignanese Luca Macchioni, classe 1975. "Ero bambino quando sentii parlare per la prima volta della Bibulca" racconta Luca.

"Fu mio padre che, parlando con un amico, disse che a Castelvecchio di Prignano, dove abito, passava fin dal Medioevo questa strada che portava in Toscana. Bastò questo per accendere la mia fantasia. Immaginavo soldati e cavalieri transitare per i boschi sopra casa, dirigersi verso il castello delle Are e partire all’avventura".

C’è voluto più di un anno di lavoro, tra biblioteche, archivi e direttamente ‘on the road’ per mettere insieme "La Via Bibulca attraverso la Via del Secchia".

Da dove nasce l’idea?

"Devo ringraziare l’editore Carlo Bonacini che mi ha dato fiducia e ha condiviso con me l’esigenza di questo libro. Amo la storia locale e l’escursionismo e negli ultimi anni ho notato, con piacere, una certa riscoperta delle vie ‘storiche’ dell’Appennino. Un bel giorno mi sono domandato: come mai tutti conoscono la Via Vandelli, che ha ‘solo’ trecento anni, e molti meno la Bibulca, che risale a prima di Matilde? La risposta è presto detta: l’ultima pubblicazione specifica, ormai introvabile, è di Ferruccio Cosci e risale agli anni ‘80. Speriamo che, con questa guida, la lacuna possa essere colmata almeno in parte. La Bibulca e la Via del Secchia sono due tratti dello stesso percorso, che va a Lucca. Dal Passo del Lagadello, vicino San Pellegrino, si arriva a Ponte Cornilio, vicino a Ponte Dolo, dove la Via del Secchia prosegue fino a Modena. Il tracciato che ho seguito è descritto in una cartina del 1728 dall’abate Domenico Vandelli, lo stesso che costruirà l’omonima via, proprio per sostituire la Bibulca".

Perché venne ‘rimpiazzata’? "La Bibulca ha avuto il suo exploit dal 1071 quando Beatrice di Lorena, madre di Matilde, fondò l’abbazia di Frassinoro. Un periodo di gloria che durò oltre 200 anni. Era una rotta sia commerciale che di pellegrinaggio, basti pensare a chi si metteva in viaggio per raggiungere il ‘Volto Santo’ tuttora conservato a Lucca. La Bibulca, però, ha risentito nel tempo di tanti problemi, prima di tutto perché è stata tracciata su un territorio franoso e accidentato. E in aggiunta, pur essendo una strada ‘a pedaggio’, era infestata di briganti… Vicino a Imbrancamento si ha notizia addirittura di un castello di legno dei briganti, chiamato Castellaccio. A metà Cinquecento Ariosto, governatore della Garfagnana, la chiamava strada iniqua".

Quali itinerari vengono proposti nel libro?

"Ho scelto due percorsi. In entrambi i casi, la guida si ferma a San Pellegrino, sul confine toscano. Dopo la strada diventa la Via Imperiale. La Bibulca modenese, oggi, è un percorso bellissimo, ricco di storia e natura, adatto per grandi e piccoli. Un itinerario che permette, tra l’altro, di scoprire una parte d’Appennino poco nota e valorizzata".

Da dove nasce il nome ‘Bibulca’?

"Era utilizzato perché su questa strada potevano passare comodamente due buoi affiancati. Non è un caso che Cosci la definì la ‘superstrada’ del Medioevo".

E il simbolo presente nel frontespizio del libro?

"Questa immagine è una mia piccola creazione… Si tratta del personaggio raffigurato sulla ‘lastra dei grifoni’ di Frassinoro, affiancato da due buoi che richiamino il nome della Bibulca e sullo sfondo uno scudo coi colori dell’Abbazia".

Matteo Giannacco