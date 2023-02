"Vi mostro la spiritualità del deserto"

di Stefano Luppi

Una mostra fotografica dedicata al deserto e ai suoi ’misteri’ visivi che determinano la gamma di sensazioni che tutti provano quando vedono o pensano a questi immensi spazi di sabbia. Il fotografo carpigiano Roberto Cattini è il protagonista di ’Il grande silenzio’, visibile per due weekend, oggi e domani, oltre all’11-12 febbraio alla Bottega del Consorzio Creativo, lo spazio di via dello Zono 5 angolo Piazza XX Settembre.

L’ingresso alla rassegna è gratuito, l’inaugurazione è prevista oggi alle 17 mentre sabato 11 alle 18 si terrà una iniziativa di letture di poesie e testi. Si tratta di ’Parole e suoni dal grande silenzio’, un ’viaggio’ artistico tra poesie, brani musicali e il racconto dei nomadi delle sabbie e delle rocce attraverso la fisarmonica di Claudio Ughetti, i versi sul grande silenzio di Fabio De Santis, il dialogo tra il traduttore di immagini, Roberto Cattini e Marco Fregni. Come ricorda in un suo testo scritto per l’occasione proprio Fregni, rendere per immagini il silenzio del deserto è una sfida quasi impossibile: Cattini ci prova da anni, eliminando tutto ciò che può costituire ’rumore’ per lo sguardo e ricercando immagini essenziali, prosciugate appunto nei dettagli e restituendo questi spazi come puri giochi di luce e ombra. Una visione quasi metafisica dunque, com’è evidente in queste immagini scattate durante vari viaggi in Algeria, Niger e Tchad. È lo stesso fotografo a spiegare la sua visione fotografica degli immensi spazi del deserto e sulla sua fascinazione: "Penso – dice Cattini – che il deserto sia un luogo di intensa essenzialità e spiritualità; il prosciugamento del paesaggio da ogni elemento superfluo. E l’assenza di suoni che non sia il rumore del vento, lo rende quasi metafisico e ti porta ti inevitabilmente a un confronto con la tua interiorità. Io provo da anni a rendere questa sensazione, eliminando tutto ciò che può costituire rumore per lo sguardo e ricercando immagini essenziali, prosciugate nei dettagli, al punto da renderle a volte puri giochi di luce e ombra. Un paesaggio minimale e muto percorso unicamente dall’inarrestabile fluire del vento: ecco dunque il motivo del titolo ‘Il grande silenzio’, appunto".

Conclude l’autore: "Presso i Touareg, ossia letteralmente il popolo del deserto, è in uso una sorta di proverbio: ‘chi non conosce il silenzio del deserto, non sa cosa sia il silenzio’ sono soliti dire. Così è per chiunque abbia avuto il privilegio di perdersi nella enormità degli spazi desertici". Questa mostra ne fornirà agli interessati un bell’esempio.