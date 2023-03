"Vi mostro le macerie del bullismo"

di Maria Silvia Cabri

Due donne sul palco, una madre e un’insegnante che s’incontrano in aula per affrontare un tema tristemente attuale: il bullismo, coinvolgendo il mondo della scuola e il complicato universo dei rapporti genitori-figli. A dare voce, e corpo, alla mamma del giovane bullizzato è Ambra Angiolini, che, al fianco di Arianna Scommegna, porterà al Teatro comunale a Carpi, stasera alle 21 e domani alle 16, ‘Il nodo’ di Johnna Adams, con la regia di Serena Sinigaglia, prodotto da Società per Attori e Goldenart Production.

Ambra, come viene affrontato il tema del bullismo?

"Sotto un punto di vista che troppo spesso viene trascurato dai ragazzi, ossia le conseguenze del gesto compiuto non solo nei confronti della vittima ma anche per tutto il sistema intorno. Occorre mostrare loro come un atto mostruoso distrugga l’intera società. A fronte della violenza che ‘va di moda’, bisogna fermarsi sui motivi e sulle conseguenze".

Binomio scuola-famiglia, famiglia-figli: che ruolo hanno?

"È crollato il ponte tra famiglia e scuola e i nostri figli spesso si sentono soli perché immersi in un mondo dove tutti vogliono avere ragione, ed un attimo scambiare il caos per la libertà. Lo spettacolo è incentrato sul non ascolto, sulla deresponsabilizzazione di vari soggetti e sul volere allargare lo sguardo a chi fa il bullo e a chi ne è vittima. Si parla tanto di gesti violenti ma poco delle macerie: la madre distrutta, l’insegnante in crisi, come il sistema scolastico".

Quali armi si possono mettere in campo?

"Oltre al dialogo, recuperare luoghi in cui poter essere più sensibili e vibranti, come il teatro, quale forma di civiltà e bellezza. Non esistono sono i video sui social e i like, ma altre opportunità per provare emozioni e sentirsi vivi".

Da donna e madre come si è calata nel ruolo?

"Con umiltà, in punta di piedi, ho cercato di calarmi in un dolore che, per fortuna, non conosco. Non ho cercato una strada facile, per compiacere il pubblico. Sono quattro anni che portiamo in scena lo spettacolo: ancora non si parlava tanto di bullismo; ho sentito che l’argomento mi chiamava e che volevo metterlo in scena, perché se ne parlasse, dando l’opportunità al pubblico in sala di interrogarsi, di darsi delle risposte, porsi in discussione".

Come genitore come si pone? "Non prendo posizioni a priori: so come sto crescendo i miei figli, cercando di renderli consapevoli di quello che fanno e sono sempre pronta all’ascolto. Ho scelto di non mettermi davanti a loro, per creare una sorta di barriera protettiva, ma alle loro spalle, evitando il più possibile ogni forma di giudizio".