"Vi porterò nel mio cuore"

"Ciao nonni, oggi la prof mi ha chiesto di fare un’intervista ai miei nonni più chiacchieroni, ma visto che voi due non ci siete più e che gli altri nonni non li ho mai conosciuti, ho deciso di scrivere una lettera, in vostro onore e per ricordarvi. Allora, cari nonni, volevo dirvi che voi due mi mancate tanto e che vorrei che foste qui accanto a me a sostenermi e a spronarmi in ogni scelta che faccio. Vi volevo dire che quando la prof ci ha proposto questa attività sui nonni io mi sono messa a piangere, ma qualcuno mi ha detto che voi sarete per tutta la vita nel mio cuore, ed è proprio vero: voi siete state le persone più brave, gentili e premurose che io abbia mai incontrato, e vi avrò tutta la vita al mio fianco, soprattutto in certi momenti e nei miei sogni più belli!

La vostra cara Sofi