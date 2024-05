Via ai playoff, Terre sogna la finale nazionale

Sono 8 le modenesi impegnate oggi (ore 16,30) nei playoff dall’Eccellenza alla Terza: in tutte le gare alle squadre di casa basta il pari al 120’ per qualificarsi, solo nei playoff regionali di Seconda categoria (in campo neutro) in caso di parità al 120’ ci sono i rigori.

Eccellenza. A Castelvetro il Terre di Castelli riceve la Correggese nella finale playoff del girone "A": mister Domizzi deve fare a meno dei soliti Massari e Uhunamure, oltre a Sakaj, Scarlata e Gozzi (distorsione al ginocchio), mentre nei reggiani rientra anche bomber Luppi. La vincente trova nel primo turno degli spareggi nazionali (26/5 e 2/6) il Giulianova, poi chi passa sfida nell’eventuale finale che vale la D (9 e 16/6) la vincente fra le squadre del girone "B" della Toscana (oggi la finale playoff Terranuova Traiana-Signa) e girone "A" del Lazio (oggi la finale Maccarese-Rieti), chi vince anche questa seconda sfida sale in D. Oggi si gioca anche la finale playoff del girone "B" romagnolo Granamica-Pietracuta: chi passa negli spareggi nazionali trova in semifinale la vincente del playoff del girone "B" toscano (oggi semifinali playoff Camaiore-Zenith Prato e Cuoiopelli-River Pieve), poi nell’eventuale finale le vincenti della sfida fra Marche (oggi finale playoff Castelfidardo-Urbino) e girone "B" del Lazio (Unipomezia).

Prima. Si giocano le finali playoff di girone: nel "D" c’è Smile-Casalgrande, con i formiginesi che qualificandosi entrerebbero nelle 8 squadre del tabellone regionale (quarti il 19/5, semifinali il 26/5, finale 1/6), con la vincente della finale promossa automaticamente, ma anche 6 delle altre 7 sono certe del ripescaggio in Promozione. Le altre finali di oggi: Sannazzarese-Vigolo Marchese, Sorbolo-Langhiranese, Masone-Guastalla, Valsetta Lagaro-Tozzona Pedagna, X Martiri-Persiceto, Edelweiss Jolly-San Vittore e Riccione-Bellaria.

Seconda. Due le modenesi impegnate nei 7 playoff regionali anche se il Medolla (che sfida a Colorno i ducali del Team Santa Maria Lesignano) è comunque già certo del ripescaggio anche in caso di ko, mentre al Fox Junior (di scena a Bomporto contro l’Atletico Bibbiano Canossa) serve il successo, altrimenti dovrà attendere visto che fra le 7 sconfitte solo le 2 migliori per posizione e media punti sono certe del ripescaggio.

Terza. Si giocano le due finali playoff di girone Real Dragone-Eagles Ancora e San Vito-Possidiese: le vincenti saliranno in Seconda.

Davide Setti