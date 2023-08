Via al grande esodo di agosto A1, agenti e volontari schierati "Siamo pronti ad intervenire"

di Valentina Reggiani

E’ iniziato venerdì notte il primo grande esodo di questa estate 2023. Per tutto il week end, infatti, è previsto bollino nero sulle autostrade di tutta Italia, in particolare nella direzione nord-sud e lungo il corridoio tirrenico e adriatico. Il prossimo fine settimana, probabilmente, la situazione sarà analoga. Proprio per sensibilizzare i viaggiatori sulla sicurezza stradale e promuovere comportamenti corretti alla guida prosegue la collaborazione tra Autostrade per l’Italia e Polizia di Stato. A partire da ieri e durante altri due weekend del mese (12-26 agosto), i poliziotti della Stradale forniranno consigli sulla guida sicura e informazioni utili sulle condizioni di viabilità in tempo reale. Il personale di Aspi e Anpas offriranno agli utenti in transito servizi di caring, anche grazie alla presenza di un’ambulanza con volontari a bordo. Nelle aree di servizio sarà via via allestito un punto di contatto per gli utenti in transito in cui saranno posizionati l’ufficio mobile, auto e moto della Polizia Stradale e dei gazebo.

Prima ‘tappa’, ieri, nell’area di Servizio Secchia di Modena dove gli agenti, oltre a fornire consigli utili ai cittadini hanno permesso loro di simulare la guida in stato di alterazione, indossando degli appositi visori. "Anche quest’anno insieme alla società autostrade siamo scesi in campo per far si che le vacanze e il momento delle partenze avvengano in sicurezza – ha spiegato Laura Patrizi, vice questore della polizia di Stato – E’ fondamentale mettersi alla guida in condizioni adeguate, non distrarsi, tenere una velocità adeguata e le cinture di sicurezza sempre allacciate, oltre al rispetto della distanza di sicurezza".

Ieri, in mattinata la viabilità era scorrevole, seppur consistente. "Le criticità sono sempre sulle uscite principali delle città però oggi (ieri, ndr) è la giornata più intensa e siamo ottimisti. La causa più diffusa di incidentalità è la distrazione – ha spiegato – Quando si è alla guida è importante fare solo quello. Qui incontriamo le persone cercando di diffondere la cultura della sicurezza; anche per questo motivo mettiamo a disposizione un simulatore che permette di provare cosa si prova nel mettersi alla guida in stato d’ebbrezza". "Questa iniziativa è una delle tante che svolgiamo in collaborazione con la polizia nei giorni di esodo – afferma Maurizio Nardozza, responsabile traffico per il terzo tronco di Bologna – in queste giornate abbiamo intensificato la presenza di squadra di viabilità lungo tutta la tratta autostradale. Siamo pronti ad intervenire in caso di blocchi, per la distribuzione di acqua. Fortunatamente oggi (ieri, ndr) ci aiuta il tempo: il fresco infatti agevola gli spostamenti. Presente anche Anpas: "Quello che abbiamo realizzato è un progetto di Anpas Nazionale e società autostrade con la polizia stradale – spiega Luigi Casetta, presidente della pubblica assistenza di Mirandola – Una collaborazione che abbiamo su tante aree di servizio della rete autostradale. Siamo qua per fare un primissimo soccorso e poi attivare i mezzi di soccorso avanzato qualora ci fosse la necessità. A seconda delle esigenze del paziente interveniamo: abbiamo provato una pressione, ad esempio, perchè una persona si sentiva poco bene poi ha preso acqua e zucchero e si è sistemata".

Tanti anche i cittadini che si sono fermati nell’area di servizio per una breve sosta, dopo diverse ore di viaggio spesso trascorse in coda: "Vengo da Mantova e ritorno in Abruzzo – afferma Marco Flamini – sono stato una settimana al lago di Iseo e sto tornando a casa. Sapevo che oggi ci sarebbe voluta pazienza". "Sono due notti che stiamo in una tenda in mezzo al niente – hanno fermato Alessandro Romeo e il figlio – abbiamo fatto il pieno di freddo e va bene così. Sapevamo del bollino nero ma c’era troppo freddo e abbiamo deciso di metterci in viaggio". In viaggio anche un turista proveniente dalla Germania. "Sono stato a Rimini; c’era traffico a causa di un incidente ma pazienza", ha affermato Michele Panza.