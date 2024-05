Via alla Festa dell’Unità: "Quattro weekend per confrontarsi su politica e cultura"

Stasera, nell’area dell’Ex Macello adiacente alle sedi Arci e Uisp di via IV Novembre sotto il cavalcavia Cialdini, taglio del nastro per la Festa cittadina dell’Unità. Quattro weekend ricchi di appuntamenti politici e culturali, tra cui spiccano l’inaugurazione con Federica Venturelli, Roberto Solomita, Stefano Manicardi, Stefano Vaccari, Gian Carlo Muzzarelli e Massimo Mezzetti venerdì 10 maggio, l’apertura straordinaria di martedì con Stefano Bonaccini, Pier Luigi Bersani e ancora Massimo Mezzetti, mentre Maria Cecilia Guerra e Antonio Carpentieri parleranno coi sindacati di lavoro il 18 maggio, Antonio Mumolo parlerà dell’Europa degli ultimi il 25 maggio, Giuditta Pini sarà ospite il 31. Per i concerti Skambisti il 17 maggio e Aironi Padani il 25, mentre dal punto di vista culturale appuntamento con la cooperazione internazionale venerdì 17 maggio con Uisp e altre associazioni e una mostra sulla storia d’Italia attraverso le copertine dei libri allo Spazio Nuovo dal 10 al 12 maggio.

"Un passo nel futuro, per Modena e per l’Europa – dice Federica Venturelli, segretaria cittadina del Pd – L’esito delle future elezioni amministrative ed europee sarà determinante per il futuro della città e per gli equilibri politici dell’Europa. Siamo chiamati a raccogliere una sfida importante: far ripartire l’ascensore sociale, accantonando ogni retorica dell’eccellenza che riguarda i pochi per preferire le qualità che muovono la comunità intera. Il Partito Democratico si candida ad essere attore protagonista di questa nuova fase politica e al servizio del progetto politico per Modena, con un centrosinistra largo e aperto alle migliori energie del territorio. Noi vogliamo parlare e dare risposte a tutte persone che si alzano ogni mattina per andare al lavoro e hanno mille preoccupazioni, a partire da quella economica; ai genitori impegnati per il futuro dei loro figli; alle nuove generazioni che vogliono costruirsi la loro vita; alle imprese che creano lavoro di qualità, a tutti coloro che vogliono una città europea, attenta all’ambiente e al futuro delle nuove generazioni. Vogliamo continuare ad investire sulla città universitaria, una città che sia capace di prendersi cura di tutti i cittadini; una città che garantisce agli anziani qualità di vita e sostegno alle persone fragili. Modena è una città straordinaria: siamo convinti che debba continuare a essere ambiziosa e a volare alto, senza dimenticare che una città è davvero grande quando, anzitutto, si occupa di risolvere i problemi di tutti i giorni dei suoi cittadini". ‎

Stefano Manicardi, responsabile Feste dell’Unità Pd Modena, entra più nel focus delle iniziative: "Anche quest’anno è festa, di nuovo in un luogo molto vicino al cuore della città. Con servizi innovativi come un’offerta bar e cocktail ampliata e uno spazio per l’associazionismo. Ancora, un ristorante all’aperto ma anche coperto, con un’offerta nel menu volta ad accontentare ogni esigenza. Una festa che vuole aprirsi anche ai giovani, sia nell’offerta politica con iniziative su Europa, lavoro, nuovi diritti e cooperazione internazionale, sia in quella di intrattenimento garantendo una piena attrattività anche negli spazi e nelle offerte alimentari. Un ringraziamento va come sempre ai tanti volontari che in poco più di un mese hanno garantito la piena realizzazione ed allestimento di questa festa, che apre la stagione delle Feste de l’Unità in città prima di quelle delle nostre frazioni, e a quelli che, ogni sera, con la propria energia e il proprio sorriso, garantiranno l’apertura e un momento irrinunciabile per i modenesi tra politica, eventi, buon cibo. Siamo una comunità fantastica e le nostre feste, assieme al loro popolo, lo dimostrano appieno".