Via alle ruspe per la palestra. Lavori conclusi entro fine anno

Con l’arrivo delle ruspe ha preso avvio il cantiere per la costruzione della nuova palestra di Vignola che sorgerà nell’area tra il centro sportivo Il Poggio e l’autostazione delle corriere. A "tenere a battesimo" l’inizio dei lavori presenti ieri la sindaca di Vignola Emilia Muratori, l’assessore allo Sport Luca Righi, l’assessora alla Scuola Daniela Fatatis, Emiliano Rosa in rappresentanza del raggruppamento temporaneo di imprese che si è aggiudicato i lavori e Oscar Medagliani, assistente alla direzione lavori. "Cominciamo finalmente a concretizzare – ha commentato Emilia Muratori – un’opera a lungo attesa sia dalle scuole che dalle associazioni sportive del territorio. La nuova palestra consentirà agli studenti di non dover ’emigrare’ fuori Vignola per le ore di ginnastica e alle associazioni sportive di svolgere la propria attività in una struttura moderna, confortevole e in linea con la normativa sportiva più aggiornata. Non è stato un percorso facile né breve quello che ci ha portato al cantiere. Come si ricorderà ero ancora consigliere provinciale con delega alla programmazione scolastica quando si riuscirono a intercettare i fondi europei necessari. Ora però ci siamo: entro l’anno Vignola avrà una nuova palestra".

Com’è noto, ad aggiudicarsi i lavori è stato un raggruppamento temporaneo di imprese della provincia di Mantova: la capogruppo Mantovagricoltura s.r.l, insieme a Sgarbi Aldino s.r.l e Caem Group S.p.a. In questi mesi sono state effettuate le verifiche previste dalla legge, compresa quella bellica. Secondo il cronoprogramma il primo stralcio, che prevede la realizzazione dell’edificio con il campo da gioco interno e gli spogliatoi, sarà terminato entro la fine di quest’anno. La tribuna, il magazzino, gli uffici delle società sportive e una piccola palestra al primo piano sono in programma, invece, nel secondo stralcio dei lavori. Il quadro economico complessivo dei lavori è di 2 milioni e 685mila euro.

m.ped.