Via all’open week sulla salute della donna

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena aderisce, con i suoi ospedali premiati con i ’Bollini Rosa’, alla decima edizione dell’Open Week sulla Salute della Donna, promossa da Onda – Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in programma fino al 30 aprile.

L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere la cura al femminile, sensibilizzando sull’importanza della prevenzione primaria, della diagnosi precoce e dell’aderenza terapeutica. Grazie alla disponibilità dei professionisti dell’Aou, saranno offerti gratuitamente servizi clinici e informativi dedicati alla salute della donna.

"Anche quest’anno confermiamo il nostro impegno per la salute delle donne, offrendo servizi gratuiti e informazione, in linea con la missione dei Bollini Rosa e con il forte coinvolgimento delle nostre équipe multidisciplinari", commenta Angela Putignano, Referente per i Bollini Rosa.

Tra le numerose iniziative spiccano diversi appuntamenti dedicati alla prevenzione, alla diagnosi e al benessere femminile, offerti gratuitamente grazie all’impegno e alla disponibilità del personale sanitario. A Baggiovara oggi dalle 9 alle 11.30, sarà possibile effettuare elettrocardiogrammi presso l’ambulatorio di Cardiologia (ingresso principale, secondo piano, ascensore 8). Al Policlinico il Centro Pascia aprirà le sue porte nei giorni 29 e 30 aprile, dalle ore 9.00 alle 11.30, per visite cardiologiche ed elettrocardiogrammi. Per tutta la settimana l’équipe di Dermatologia condividerà sui canali social ufficiali una serie di video-pillole informative, con approfondimenti e consigli pratici sulla salute della pelle.

Anche il servizio di Dietologia e Nutrizione Clinica del Policlinico parteciperà all’iniziativa: nelle mattinate del 23 e del 29 aprile, dalle ore 9.00 alle 10.30, saranno effettuate visite. Nel pomeriggio del 29 aprile, dalle ore 12.00 alle 15.00, le neurologhe saranno a disposizione per colloqui telefonici.