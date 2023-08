"Via Cantelli pedonale, nessun passo avanti Centro sempre più caotico e trafficato"

Torna d’attualità il tema della pedonalizzazione del centro storico di Vignola, con il "Comitato promotore di Via Cantelli – Agorà della cultura" che ha inviato ieri una missiva all’amministrazione comunale, ribadendo di fatto il proprio punto di vista, ormai noto da tempo. Ovvero, rendere via Cantelli una "agorà della cultura", chiudendola quindi al traffico veicolare e inibendo di fatto il passaggio delle automobili dal centro storico. "Una delle ragioni che ha spinto centinaia di cittadini vignolesi a mettere a punto in mesi di incontri, discussioni ed elaborazioni il Progetto di Scelta Partecipata ’Via Cantelli Agorà della Cultura’ – spiega tra l’altro il comitato, coordinato da Andrea Corazza – è stata la constatazione che gran parte del traffico automobilistico, che si sviluppa ogni giorno attraverso il centro storico, sia generato dal suo banale attraversamento alla ricerca di una scorciatoia per passare da una parte all’altra della città. Da tale uso irragionevole delle strette strade del centro si generano inquinamento dell’aria, disturbo da rumore e rischio per i residenti. Eliminare il traffico e l’occupazione dello spazio da parte delle auto in sosta dalle tre strade del centro permette una migliore qualità della vita e di lavoro, una possibilità di fruizione delle numerose caratteristiche interessanti della città storica, un’opportunità per svilupparvi iniziative culturali e per rivitalizzarla in senso sociale ed economico…". Citando poi lo studio commissionato dall’amministrazione comunale sul traffico in centro storico, il comitato prosegue: "Dalle oltre 170 pagine di schede e tabelle in cui si riportano i dati dei monitoraggi eseguiti con telecamere in un giorno feriale tipo (mercoledì 23 novembre 2022) fra le 7.00 e le 9.30…emerge chiaramente l’esistenza e l’entità del traffico ’parassita’…La ’scorciatoia centro storico’ consente a chi la percorre un risparmio di distanza di 400 metri e di 2 minuti al massimo!".

Quindi, il comitato evidenzia nella lettera "il suo dissenso per soluzioni parziali che non possono che aggravare la situazione di degrado del centro storico" e critica a suo modo di vedere "l’assenza, nella Amministrazione, di una visione strategica. Dopo oltre tre mesi dall’incontro di maggio col Comune, si attende ancora un passo avanti sul progetto ’Agorà’: intanto il centro è sempre più caotico, con sosta selvaggia, abbandono di rifiuti e assenza di sanzioni.

Sembra quasi una ripicca il fatto che per i ’Venerdì di luglio’ il Comune abbia disposto la chiusura delle tre strade del centro, ma non di via Cantelli, ridotta a parcheggio abusivo".

Marco Pederzoli