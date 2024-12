Via Clelia, la strada della ceramica

Se solitamente la ceramica, tratto distintivo del territorio, si trova in periferia, ora si potrà apprezzare anche in pieno centro storico sassolese. Ebbene sì, perché grazie all’ultimo progetto portato avanti dall’amministrazione comunale, in collaborazione con associazioni scolastiche e imprese, via Clelia si dipingerà di cocci e terracotta: la cittadinanza potrà ammirare, nella strada che precede Piazza Garibaldi, alcune reinterpretazioni delle più iconiche piastrelle che hanno reso il comprensorio di Sassuolo noto come il Distretto Ceramico.

Testimonianze dell’evoluzione del settore, le installazioni prodotte dagli studenti dell’A.P.S. ‘Renovatio Crew’ illumineranno via Clelia per il periodo natalizio. Oltre all’ente locale, il sostegno di Confindustria Ceramica, Confcommercio e dei commercianti – con un finanziamento elargito anche da ‘Ceramiche Ascot’ – ha permesso la creazione di gradevoli luminarie, libera espressione delle istanze degli alunni che le hanno realizzate rifacendosi al contempo al passato e alla tradizione sassolese che si tramanda tra le generazioni.

"Questo è un progetto – commenta il sindaco Matteo Mesini – che nasce dalle associazioni del territorio, dai ragazzi, che contribuisce ad abbellire la nostra città durante le festività natalizie in uno scambio che mette insieme i giovani con le tradizioni sassolesi. Durante il Natale piace a tutti circondarsi di gioia e addobbi e, quando riusciamo a farlo mettendo insieme alle scuole un pezzo di aziende locali, possiamo dirci soddisfatti. Risultano perciò lampanti le vaste opportunità che le collaborazioni possono portare". Si tratta di una sinergia tra pubblico, privato e Terzo Settore "che dovrebbe diventare un modello di sviluppo per Sassuolo e per tutto il distretto".

Ci tengo a fare, ha proseguito il primo cittadino, "un particolare ringraziamento ai commercianti e al Liceo Formiggini, quest’ultimo, con i suoi studenti e i suoi docenti che si sono spesi per realizzare le nuove luminarie di via Clelia".

Il prossimo appuntamento in programma, tappa ultima del progetto, "è da fissare domenica alle 17, quando taglieremo il nastro e inaugureremo finalmente la ‘via della ceramica’".

L’iniziativa delle ceramiche artistiche in via Clelia si inserisce nell’ampio programma intitolato ’Sassuolo accende il Natale’ che prenderà ufficialmente il via l’8 dicembre alle 17.30, con la cerimonia di accensione dell’Albero di Natale, sempre molto attesa dalla popolazione: i canti della tradizione natalizia, a cura della Scuola corale Puccini, intratterranno Piazza Piccola e il Centro di Sassuolo, entrambi pronti a ospitare la kermesse natalizia, con tanti cittadini che faranno da cornice all’evento.

Gabriele Arcuri