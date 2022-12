Via con l’insalata di gallina A seguire anatra e ravioli

"Per il cenone dei modenesi, dobbiamo toccare qualche prodotto del territorio, dobbiamo utilizzare, visto che siamo a fine anno, lenticchie e zampone". Questa la proposta di Luca Marchini, chef stellato dell’Erba del Re, da preparare a casa per l’ultima cena dell’anno. "Per antipasto, insalata di gallina. Ci facciamo un lesso in acqua bollente con tutti gli odori del caso, poi ne prendiamo le cosce, la parte morbida e grassa, con un po’ di pelle che dà sapore, e quando è ben cotta la prendiamo e cominciamo a sfibrarla, togliendo gli scarti e la pelle. Ne facciamo un’insalata, da servire tiepida e condita con olio d’oliva, sale e pepe, prezzemolo e uvetta, che abbiamo lasciato a marinare in acqua e un cucchiaio di liquore, poi strizzato e tritato. Da finire con una cipolla julienne, sbollentata e poi brasata con aceto IGP e brodo vegetale. Quando è ben asciugata e ha maturato la cottura, la adagiamo sull’insalata, con alcuni broccoletti che danno colore e freschezza vegetale (fiori del broccoli cotti per meno di un minuto). L’antipasto è servito". "Poi, il piatto in assoluto più natalizio – prosegue lo chef –. A Modena abbiamo la pasta all’uovo, quindi prepariamo la pastella di farina e uova (quelle belle gialle) e ci facciamo della pasta, ravioli o tortelloni, la forma che uno vuole. Poi prepariamo un ripieno a base di ricotta, lavorata con la frusta, zampone da freddo tagliato a piccoli cubetti, sale e un accenno di parmigiano reggiano. Riempiamo i tavoli, li cuociamo e li saltiamo con un pochino di burro. Poi facciamo un soffritto per le lenticche, le cuociamo e lasciamo molto al dente, per poi saltarle in padella con olio, aglio e pepe".

Una volta pronte, le mettiamo alla base del piatto, sopra ci mettiamo i ravioli e infine un po’ di spinaci saltati in padella con del parmigiano, che richiama il ripieno". "Io adoro l’anatra quindi, come secondo piatto, ho scelto delle cosce d’anatra. Le mariniamo a piacimento, rosoliamo tutti i lati, le mettiamo in un tegame con coperchio, se di ghisa ancora meglio, e poi in forno a 110, massimo 120 gradi, dove le lasciamo per 3-4 ore, cinque al massimo. La coscia la adagiamo sul piatto e, per servirla, due possibilità: o con cime di rapa saltate con peperoncino, o, per i modenesi più fortunati, delle pote condite con olio e aceto balsamico (che sono amare e con l’anatra, dolce, si sposano benissimo)".

Per concludere, lo chef consiglia un dessert che ricorda la tipica zuppa inglese, ma con un tocco di originalità. "Per il dolce venite all’Erba del Re e comprate il mio panettone classico, da tagliare a fette. Facciamo un mascarpone, con formaggio, tuorli e zucchero e ad una parte aggiungiamo anche l’alchermes. Così il savoiardo viene interpretato dal mio panettone, la crema pasticciera dal mascarpone e dal mascarpone con l’alchermes: così da ricordare una sorta di zuppa inglese. È un modo diverso per mangiarsi una fetta di panettone con il classico mascarpone e l’alchermes, che è leggero e zuccherino".

s.s.