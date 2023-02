Via Costellazioni, due arresti nel blitz

A conclusione delle attività di controllo straordinario dell’altro ieri effettuate dai Carabinieri della Compagnia di Modena, del 5° Reggimento Emilia Romagn di Bologna e dagli agenti della Polizia Locale di Modena, sono state controllate 98 persone e 63 veicoli. Il servizio, al quale ha partecipato anche l’unità cinofila – con il cane Pit – aveva consentito di approfondire gli accertamenti in alcune camere di un residence in via Costellazioni dove sono state arresto due persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché trovate in possesso complessivamente di 270 grammi di hashish e 13 di cocaina ripartite in dosi. Ieri in tribunale gli arresti sono stati convalidati e, nei confronti del 28enne è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia, mentre per il 24enne sono state avviate le procedure di espulsione.