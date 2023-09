Via Costellazioni, tensione altissima: "Aggressioni e furti: caos migranti"

di Valentina Reggiani

"Poco tempo fa mi hanno aggredito per rapinarmi: mi hanno dato un violento cazzotto sul volto e ho perso conoscenza per qualche minuto. L’altra sera sono entrati a casa del mio vicino mentre la figlia, di vent’anni, era in casa e fortunatamente sono fuggiti quando hanno capito che c’era qualcuno all’interno. Quotidianamente poi troviamo i pneumatici squarciati, le auto danneggiate o le rubano direttamente. Qua non si vive più e presenteremo un esposto". Sono tanto preoccupati quanto esausti i residenti di via delle Costellazioni, che annunciano non solo l’imminente nascita di un comitato, nel tentativo di tutelarsi ma anche il deposito di un esposto per segnalare i numerosi episodi di criminalità che da tempo subiscono.

Proprio ieri i carabinieri e la polizia locale hanno effettuato l’ennesimo sopralluogo nell’ex studentato di via delle Costellazioni che, come noto, ospita anche numerosi profughi. Decine di questi sono arrivati nei giorni scorsi da Lampedusa. A parlare è un residente, particolarmente preoccupato per la situazione che da lungo tempo caratterizza la zona. "Abitiamo a cento metri dai palazzoni e succede di tutto – racconta – Il 23 agosto mi hanno aggredito proprio lì davanti. Mi ero scordato il telefono in auto e, quando sono tornato indietro per recuperarlo, uno straniero mi ha aggredito alle spalle nel tentativo di strapparmi dal polso l’orologio. Mi ha dato un pugno violentissimo e sono svenuto. Almeno se ne è andato senza riuscire a portarmi via nulla. Ma non è tutto: sono entrati anche nell’abitazione del mio vicino, mentre la figlia era in casa ed ora è terrorizzata. Ogni giorno facciamo i conti con vetri rotti, auto rubate, gomme squarciate. Un disastro. Girano nudi, urinano ovunque e molestano le ragazzine: le persone hanno paura ad uscire di casa".

Ieri, dalle prime ore del pomeriggio i carabinieri di Modena e la polizia locale hanno effettuato servizi straordinari di controllo del territorio nella zona sud della città, nei pressi e all’interno del residence di via delle Costellazioni. Da tempo i residenti segnalano anche bivacchi, intrusioni nello stabile e spaccio ma sono noti anche i diversi episodi di violenza avvenuti a pochi passi dall’ex studentato, con risse e accoltellamenti. Al servizio, ieri, ha preso parte anche l’unità cinofila e sono state passate al setaccio alcune camere del residence. In una di queste è stata rinvenuta e sequestrata droga, hashish per l’esattezza oltre a materiale per la pesatura e il confezionamento delle dosi. Inoltre quattro persone sono state accompagnate in caserma per essere fotosegnalate e tre denunciate per ricettazione, poiché trovate in possesso di abiti con ancora attaccato il dispositivo antitaccheggio.