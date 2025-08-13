"Via Costellazioni, una bomba sociale"

"Via Costellazioni, in poche settimane la situazione è esplosa: vandalismi, spaccio a cielo aperto, mercato della droga libero e auto gravemente danneggiate hanno trasformato un quartiere un tempo sicuro in un’area fuori controllo – dicono Antonio Platis e Giovanni Botti di Forza Italia – I residenti hanno inviato una missiva al sindaco Mezzetti denunciando un degrado ormai insostenibile. Per le vie brevi, sarebbe stato loro risposto che mancano i controlli e che la zona è gestita in modo scorretto, avendo concentrato troppe persone con criticità nello stesso punto. Quando la risposta informale è circolata tra i residenti, è esplosa la rabbia: per tutti è chiaro che la continuità amministrativa del Comune è la principale causa di questo disastro".

"Le incongruenze sono lampanti – denunciano Antonio Platis e Giovanni Botti – il prefetto dell’epoca che ha avallato la maxi-concentrazione di immigrati è oggi l’assessore alla sicurezza, Camporota. Inoltre, il Comune di Modena ha destinato circa 65 appartamenti a famiglie seguite dai servizi sociali proprio nel condominio di via Costellazioni, a cui si aggiungono gli alloggi gestiti dalla cooperativa L’Angolo. Una scelta folle che mette ulteriormente in difficoltà chi ha fragilità". "Lo scaricabarile deve finire – continuano – Forza Italia chiede di rivedere subito questa impostazione e di avviare controlli serrati: potrebbero mancare persino i requisiti igienico-sanitari e urbanistici per mantenere in piedi una struttura che è ormai una vera e propria bomba sociale. Il Comune, titolare di questi controlli, cosa ha fatto? E l’Ausl?".