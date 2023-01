Via della Pace, paura in un palazzo Casa in fiamme: due all’ospedale

E’ stato probabilmente un corto circuito partito da un elettrodomestico, pare un phon per capelli, ad innescare l’incendio divampato ieri mattina intorno alle 11 in un appartamento al quarto piano di un palazzo di via della Pace angolo via Loraghi. In quel momento l’abitazione era vuota; i residenti, una famiglia italiana composta da marito, moglie e due figlie erano infatti fuori casa. Sono stati gli altri inquilini del condominio ad evitare che le fiamme divenissero incontrollabili.

In particolare i residenti dello stesso piano hanno avvertito un forte odore di bruciato e hanno visto il fumo fuoriuscire da sotto la porta dei loro vicini. E’ scattata così la chiamata ai vigili del fuoco e contemporaneamente è stato rintracciato il proprietario che è corso subito a casa. Appena aperta la porta però sia il pompiere che il residente sono stati sopraffatti dall’acre fumo nero sprigionato dal fuoco e hanno riscontrato una lieve intossicazione. Sono stati così trasportati dal 118 in ospedale per un controllo precauzionale ma per fortuna per entrambi nulla di grave.

Le squadre dei vigili del fuoco nel frattempo hanno avuto ragione delle fiamme che avevano attecchito da subito al materasso della camera da letto dove dormono le due ragazze e dove si trovava l’elettrodomestico. I danni in quella stanza sono ingenti; per il resto è stato soprattutto il fumo ad invadere gli altri ambienti dell’appartamento. I vigili i del fuoco, arrivati con due mezzi tra cui un’autoscala, sono rimasti per oltre tre ore sul posto.

Dopo avere domato il rogo era infatti necessario procedere con le verifiche sull’abitabilità dell’appartamento. Presente anche la polizia locale per gestire la viabilità durante l’intervento.

Emanuela Zanasi