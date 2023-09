"Via delle Costellazioni, situazione al limite"

Degrado all’ex studentato di via delle Costellazioni, tra bivacchi, spaccio e risse che hanno spesso stranieri come protagonisti. Secondo gli esponenti del centrodestra la situazione sta diventando esplosiva.

"La situazione di via delle Costellazioni – dice Luca Negrini, presidente cittadino di Fratelli d’Italia – della zona che interessa una parte del villaggio Zeta e dell’ex studentato è chiara e sotto gli occhi di tutti da anni con buona pace del Partito Democratico e del piagnisteo a cui ultimamente assistiamo volto a raccontare che i problemi sono arrivati solo con il Governo Meloni. I problemi c’erano prima e sono gli stessi di adesso perché in tutti questi anni non sono mai stati gestiti. Abbiamo fatto molteplici sopralluoghi, il primo risala al 2019, accompagnati dai residenti che non ne possono più di vivere immersi nel degrado e nello schifo. Riceviamo segnalazioni quotidiane e molte sono le stesse che vengono inoltrate anche al Comune di fatti gravi come le molteplici risse che hanno portato alla cronaca in questi anni svariati accoltellamenti tra stranieri. Un monumento al degrado voluto, figlio di scelte politiche del Comune che non ha mai fatto considerazioni concrete sulla gestione delle criticità presenti".

Il capogruppo di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi tira in ballo il Comune: "Ho presentato la seconda interrogazione in Comune in poco tempo avente ad oggetto la situazione di degrado e criminalità esistente nella zona di Via delle Costellazioni. Nonostante le numerosissime segnalazioni e gli interventi delle Forze dell’Ordine, nulla è cambiato: spaccio, bivacchi, atti osceni, risse e accoltellamenti sempre ad opera dei soliti noti di origine extracomunitaria. Una situazione di estremo degrado sociale – aggiunge – che è diventato anche urbano e che sta rovinando la vita ad un intero quartiere. Il Comune, direttamente coinvolto nell’accoglienza delle persone alloggiate all’interno del noto stabile, deve affrontare e risolvere la situazione una volta per tutte.